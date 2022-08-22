Yang Ming заказывает новые контейнеры

Yang Ming заказал 18,6 тыс. контейнеров у гонконгского производителя Dong Fang International Container. Как сообщает Container News, перевозчик рассчитывает потратить на новое контейнерное оборудование от 95 до 105 млн долларов.

«Yang Ming заявил о том, что компании требуется больше контейнеров, поскольку продолжает принимать в эксплуатацию новые контейнеровозы», – пишет издание.

Напомним, весной Yang Ming заказал строительство пяти 15-тысячников на СПГ, когда как в конце прошлого года компания осторожничала с решением о строительстве контейнеровозов. Она была готова фрахтовать больше судов и покупать контейнеровозы на вторичном рынке и только рассматривала возможность строительства новых судов.

По данным Container News, в настоящее время Yang Ming является девятым по величине линейным оператором – суммарная вместимость его флота составляет 686,2 тыс. TEU, из которых 216 тыс. – совокупная вместимость собственных контейнеровозов Yang Ming.