Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Yang Ming заказывает новые контейнеры
22.08.2022

Yang Ming заказывает новые контейнеры

    • Yang Ming заказал 18,6 тыс. контейнеров у гонконгского производителя Dong Fang International Container. Как сообщает Container News, перевозчик рассчитывает потратить на новое контейнерное оборудование от 95 до 105 млн долларов.

    «Yang Ming заявил о том, что компании требуется больше контейнеров, поскольку продолжает принимать в эксплуатацию новые контейнеровозы», – пишет издание.

    Напомним, весной Yang Ming заказал строительство пяти 15-тысячников на СПГ, когда как в конце прошлого года компания осторожничала с решением о строительстве контейнеровозов. Она была готова фрахтовать больше судов и покупать контейнеровозы на вторичном рынке и только рассматривала возможность строительства новых судов.

    По данным Container News, в настоящее время Yang Ming является девятым по величине линейным оператором – суммарная вместимость его флота составляет 686,2 тыс. TEU, из которых 216 тыс. – совокупная вместимость собственных контейнеровозов Yang Ming.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2022
    Терминала «Сероглазка» на Камчатке займется контейнерами всерьез
    Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию объектов […]
    «Терминал «Сероглазка»Контейнеры
    0
    15.07.2022
    Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    Более 683 млн рублей будет дополнительно направлено на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по […]
    Железная дорогаКонтейнерысельхозпродукциясубсидирование
    0
    12.05.2022
    Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2022: динамика положительная
    В апреле снижение почти по всем грузам в контейнерах, кроме лесных, удобрений, зерна и продуктов перемола.
    2022КонтейнерыРЖД
    0
    08.06.2022
    Нестандартная операция в Мурманском порту
    Необычную погрузо-разгрузочную операцию успешно выполнили работники АО «Мурманский морской торговый порт». На «арктическом» причале […]
    КонтейнерыМурманский морской торговый портПогрузка
    0
    09.08.2022
    Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2022: в июле перевозки удобрений увеличились почти в 4 раза
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 7 месяцев 2022 года составили […]
    2022КонтейнерыРЖД
    0
    03.03.2022
    HHLA отказывается переваливать российские контейнеры
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) заявила, что не будет обрабатывать контейнеры на/из России […]
    HHLAКонтейнерыСанкции
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.08.2022 Сезонный сервис из Китая в Хабаровск по Амуру
    22.08.2022 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, H1 2022
    22.08.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2022
    22.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2022
    19.08.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 7 месяцев 2022
    18.08.2022 FESCO добавит Екатеринбург в свой жд сервис между Россией и странами Европы
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2022 ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами
    19.08.2022 Макулатура попала под квоты
    19.08.2022 «Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
    19.08.2022 «Загрузка российский верфей достаточно высокая»
    19.08.2022 Где в России появится центр крупнотоннажного судостроения
    19.08.2022 На разработку отечественного оборудования для сжижения газа выделят миллиард
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти