«Хабаровский речной торговый порт» намерен обрабатывать крупнотоннажные контейнеры

В связи с внешним санкционным давлением и закрытием привычных рынков сбыта в западном направлении, по прогнозам транспортных компаний, в ближайшие несколько месяцев поток грузов, проходящих через Хабаровский край, увеличится как минимум в два раза, об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. На двух участках АО «Хабаровский речной торговый порт» («Хабречторгпорт»), расположенные микрорайоне Красная речка, побывала министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева.

На сегодняшний день гавань использует около 20% от существующей пропускной способности. В планах выделение дополнительных площадей для расширения номенклатуры товаров и увеличения перевалки грузов, а также приобретение специального погрузчика ричстакера, который позволит обрабатывать крупнотоннажные контейнеры весом до 40 тонн.

По словам И.Горбачевой, министерство готово оказать всю необходимую поддержку, в том числе проработать вопросы совместно с таможенными органами по увеличению скорости оформления грузов.

«На втором участке находятся неиспользуемые рефрижераторы общей площадью 700 кв. метров с температурным режимом до минус 25 градусов. Необходимо также проработать вопрос с предпринимательским сообществом об их использовании», – добавила министр.

Министр также дала поручение руководству порта подготовить информацию о максимально возможной загрузке и необходимых мерах поддержки.

Отмечается, что в инфраструктуру «Хабречторгпорта» входят шесть механизированных причалов протяженностью 646 погонных метров, объединенных в три грузовых района. Порт располагает крытыми складами. Также имеются открытые складские площади, собственный флот, в том числе морской, развитая материально-техническая и ремонтная база. В настоящее время исходящую логистику гавани составляют строительные материалы и спецтехника, входящую – товары массового потребления. Порт также работает в рамках северного завоза по обеспечению северных труднодоступных районов края топливом и продовольствием.

Навигационный сезон для «Хабречторгпорта» откроется 1 мая.

Фото: портал правительства Хабаровского края