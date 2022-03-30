Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Китайские контейнеры для Сахалинского морского пароходства
30.03.2022

Китайские контейнеры для Сахалинского морского пароходства


    • «Сахалинское морское пароходство» (SASCO) пополняет собственный контейнерный парк.

    Всего за 2021 год на одном из китайских заводов специально для SASCO было произведено 200 единиц 40-футовых и столько же 20-футовых контейнеров типа High Cube, сообщает пресс-служба пароходства.

    В настоящее время к отгрузке готовится очередная партия 40-футовых контейнеров, изготовленных в новом цвете. 

    По информации SASCO, все контейнеры используются на собственных регулярных линиях, включая SASCO China Line и каботажные перевозки.

    «Собственный контейнерный парк позволяет судоходной компании не зависеть от других организаций и конъюнктуры рынка», – подчеркивают в компании.

    Фото: Сахалинское морское пароходство


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.03.2022
    ТОП-10 речных грузовых портов Китая в январе-феврале 2022 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-феврале 2022 года грузооборот всех морских и речных портов Китая составил 2,4 млрд тонн (+2,7% к показателю 2020).
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКитайПорты
    0
    22.02.2022
    Китайские яблоки и груши вернутся на столы россиян
    Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 февраля этого года разрешила ввоз […]
    ИмпортКитайПродукты питания
    0
    21.01.2022
    «А-Проперти» продает долю в Якутском газовом проекте китайцам
    «А-Проперти» и Zhejiang Energy International Limited (дочернее предприятие Zhejiang Energy Group, 100% государственной компании […]
    А-ПропертиКитайпродажаЯкутский газовый проект
    0
    14.02.2022
    Железнодорожные контейнеры, январь 2022 года: перевозки химических грузов значительно увеличились
    По итогам января 2022 перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 545,2 тыс. […]
    2022КонтейнерыРЖД
    0
    14.03.2022
    Вспышка коронавируса в Шэньчжэне
    Контейнерные терминалы пока работают
    вспышка коронавирусаКитайЯнтъян
    0
    12.01.2022
    Транзит контейнеров Китай — Европа через Калининград и обратно за год вырос
    В 2021 году по Калининградской железной дороге между Китаем и Европой было перевезено 126,3 […]
    2021ЕвропаКалининградская железная дорогаКитай
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.03.2022 В Беларуси построят новый контейнерный терминал
    29.03.2022 PIL расширяет сервисы на Индию
    29.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года вырос на 33,6%
    28.03.2022 АЕ19 продолжает работать без Maersk
    28.03.2022 Новый мультимодальный сервис из Китая на Россию
    28.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    28.03.2022 Временный запрет на экспорт аммиачной селитры продлили
    25.03.2022 О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам
    24.03.2022 О допуске судов из «недружественных государств» в российские морские порты
    24.03.2022 Стартовал проект «Оптимизация процессов убытия и прибытия товаров и транспортных средств в пунктах пропуска»
    22.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о выходе из ВТО
    16.03.2022 Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти