Китайские контейнеры для Сахалинского морского пароходства

«Сахалинское морское пароходство» (SASCO) пополняет собственный контейнерный парк.

Всего за 2021 год на одном из китайских заводов специально для SASCO было произведено 200 единиц 40-футовых и столько же 20-футовых контейнеров типа High Cube, сообщает пресс-служба пароходства.

В настоящее время к отгрузке готовится очередная партия 40-футовых контейнеров, изготовленных в новом цвете.

По информации SASCO, все контейнеры используются на собственных регулярных линиях, включая SASCO China Line и каботажные перевозки.

«Собственный контейнерный парк позволяет судоходной компании не зависеть от других организаций и конъюнктуры рынка», – подчеркивают в компании.

Фото: Сахалинское морское пароходство