Новый мультимодальный маршрут Китай – Европа

27 июня из порта Триест на северо-востоке Италии отправился первый контейнерный поезд в рамках нового мультимодального сервиса Китай – Европа, сообщает CCTV Video News Agency.

В составе 32 контейнера с сырьем для китайского производителя бытовой техники Hisense. Оператором сервиса выступает China COSCO Shipping.

Это четвертый сервис, запущенный в рамках проекта China-Europe Land-Sea Express Line по организации мультимодальных перевозок из Китая в Европу.

На сегодня работают маршруты через порты Пирей в Греции, Риека в Хорватии и Валенсия / Мадрид / Бильбао в Испании.

Новый поезд будет ходить с частотой три-четыре раза в неделю.

Видео: CCTV Video News Agency