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Новый мультимодальный маршрут Китай – Европа
07.07.2022

Новый мультимодальный маршрут Китай – Европа

    • 27 июня из порта Триест на северо-востоке Италии отправился первый контейнерный поезд в рамках нового мультимодального сервиса Китай – Европа, сообщает CCTV Video News Agency.

    В составе 32 контейнера с сырьем для китайского производителя бытовой техники Hisense. Оператором сервиса выступает China COSCO Shipping.

    Это четвертый сервис, запущенный в рамках проекта China-Europe Land-Sea Express Line по организации мультимодальных перевозок из Китая в Европу.

    На сегодня работают маршруты через порты Пирей в Греции, Риека в Хорватии и Валенсия / Мадрид / Бильбао в Испании.

    Новый поезд будет ходить с частотой три-четыре раза в неделю.

    Видео: CCTV Video News Agency


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