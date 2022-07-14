Самое длинное судно в Гдыне

GospodarkaMorska.pl опубликовала видео судозахода контейнеровоза «Tolten» на терминал GCT в порту Гдыня. Судно Hapag-Lloyd стало самым длинным, которое когда-либо обрабатывал терминал.

Контейнеровоз 2012 года постройки, работающий под флагом Либерии, имеет 300 м в длину и 46 м в ширину. Судно занято на сервисе AL2 между портами Европы и США, судозаход в Гдыню был разовый, чтобы забрать скопившиеся на терминале контейнеры. Выгрузка составила 1 тыс. контейнеров, погрузка была в два раза больше.

Видео: GospodarkaMorska.pl