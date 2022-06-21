Первый в мире топливный СПГ-танк из высокомарганцевой стали

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering опубликовала видео установки на танкер VLCC топливного СПГ-танка из высокомарганцевой стали производства сталелитейной компании Posco. Вес танка составляет 300 тонн, вместимость – 3 тыс. тонн.

Как сообщает LNGPrime со ссылкой на Posco, судостроители и металлурги потратили 10 лет на разработку СПГ-танка из стали с высоким содержанием марганца. За счет применения новых материалов стоимость была снижена более чем на 30%, при этом значительно повышены показатели по прочности и износостойкости.

По информации Posco, сталь с содержанием марганца от 10% до 30% использована при строительстве пятого резервуара на СПГ-терминале в Кванъяне. Такая сталь также использована для строительства топливных танков примерно для 20 судов, работающих на СПГ.

Видео: DSME