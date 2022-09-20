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Shell возобновил отгрузки с плавучей СПГ-установки «Prelude»
20.09.2022

Shell возобновил отгрузки с плавучей СПГ-установки «Prelude»


    • Shell возобновил отгрузку сжиженного природного газа с плавучей установки по производству сжиженного природного газа (FLNG) «Prelude», работающей у берегов Австралии, сообщает Maritime Executive. Операции на платформе были остановлены еще летом в связи с забастовкой, который объявил персонал «Prelude» из-за разногласий с руководством Shell по вопросу заработной платы.

    В настоящее время стороны достигли договоренности, и 19 сентября с плавучей установки была осуществлена первая с июля отгрузка СПГ. «Корпоративное соглашение в ходе официального голосования поддержало большинство сотрудников, ожидается, что оно вступит в силу в начале октября», – пишет издание.

    Спор между профсоюзом и Shell начался в июне, тогда персонал ежедневно прекращал работу на час. В июне профсоюз принял решение блокировать прибытие СПГ-танкеров на FLNG, что фактически привело к прекращению производства. 25 июля Shell официально заявил, что приостанавливает работу. О предварительном соглашении с профсоюзом было объявлено месяц спустя, 23 августа. Сейчас это соглашение утвердили.

    «Мощность плавучего завода «Prelude» составляет 3,6 млн тонн СПГ в год, хотя из-за частых проблем, в частности, из-за пожара в декабре 2021 года, производство остается ниже пикового уровня «Prelude», – пишет издание. Напомним, установка заработала в декабре 2018 года, первая отгрузка СПГ состоялась год спустя.

    Фото: Shell


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