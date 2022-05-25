СПГ снова меняет курс

На фоне приближения пикового спроса основной объем поставок СПГ может вновь поменять направление и уйти из Европы в Азию, сообщает Reuters. Интерес Азии к грузам СПГ растет, в то время как Европы – ослабевает.

В период с января по апрель этого года импорт СПГ в Европу достиг рекордного уровня. «Так, за эти четыре месяца суммарный объем поставок в Европу составил 45,2 млн тон, что на 58% выше, чем за аналогичный период 2021 года, — пишет издание со ссылкой на данные Refinitiv. – Ожидается, что в мае этот показатель составит 10,9 млн тонн и станет самым низким с начала года».

Что касается Азии, по прогнозам Refinitiv, поставки СПГ в этот регион в мае должен восстановиться – 20,4 млн тонн по сравнению с 19,8 – в апреле. В январе-апреле 2022 года Азия импортировала 88,05 млн тонн СПГ, что на 8,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Появляются признаки возобновления интереса со стороны китайских покупателей. Поставки в Китай в мае составят порядка 5,4 млн тонн, что будет максимальным показателем с января

«Поскольку европейские газохранилища преимущественно заполнены, а поставки газа из России пока продолжается, вполне вероятно, что в ближайшее время Европа снизит закупки. В то же время в Азии наблюдается необычно жаркая погода, что заставит клиентов увеличить закупки СПГ», — прогнозирует Refinitiv.

Напомним, в январе этого года цены на СПГ Европе достигли рекордного уровня. Тогда танкеры, которые направлялись в Азию, разворачивали на Европу. Трейдерам было выгодно перенаправлять танкеры даже через обходные пути, поскольку энергетический кризис в Европе сделал газ там более дорогим, чем в Азии.

Фото с сайта Сахалин Энерджи