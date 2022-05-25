Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
СПГ снова меняет курс
25.05.2022

СПГ снова меняет курс


    • На фоне приближения пикового спроса основной объем поставок СПГ может вновь поменять направление и уйти из Европы в Азию, сообщает Reuters. Интерес Азии к грузам СПГ растет, в то время как Европы – ослабевает.

    В период с января по апрель этого года импорт СПГ в Европу достиг рекордного уровня. «Так, за эти четыре месяца суммарный объем поставок в Европу составил 45,2 млн тон, что на 58% выше, чем за аналогичный период 2021 года, — пишет издание со ссылкой на данные Refinitiv. – Ожидается, что в мае этот показатель составит 10,9 млн тонн и станет самым низким с начала года».

    Что касается Азии, по прогнозам Refinitiv, поставки СПГ в этот регион в мае должен восстановиться – 20,4 млн тонн по сравнению с 19,8 – в апреле. В январе-апреле 2022 года Азия импортировала 88,05 млн тонн СПГ, что на 8,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Появляются признаки возобновления интереса со стороны китайских покупателей. Поставки в Китай в мае составят порядка 5,4 млн тонн, что будет максимальным показателем с января

    «Поскольку европейские газохранилища преимущественно заполнены, а поставки газа из России пока продолжается, вполне вероятно, что в ближайшее время Европа снизит закупки. В то же время в Азии наблюдается необычно жаркая погода, что заставит клиентов увеличить закупки СПГ», — прогнозирует Refinitiv.

    Напомним, в январе этого года цены на СПГ Европе достигли рекордного уровня. Тогда танкеры, которые направлялись в Азию, разворачивали на Европу. Трейдерам было выгодно перенаправлять танкеры даже через обходные пути, поскольку энергетический кризис в Европе сделал газ там более дорогим, чем в Азии.

    Фото с сайта Сахалин Энерджи


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2022
    Дефицит контейнеров сокращается, но спрос по-прежнему высокий
    Рост объемов производства морских контейнеров в сочетании со стабилизацией цен на них ослабил некоторые […]
    дефицит контейнеровКонтейнерыПрогнозРынок
    0
    11.02.2022
    Морские перевозки вернулись на допандемийный уровень
    В 2022 году прогнозируется рост
    20212022ClarksonМорские перевозки
    0
    22.03.2022
    Китай наращивает импорт СПГ из России
    По итогам 2 месяцев 2022 года Китай импортировал 12,68 млн тонн сжиженного природного газа […]
    КитайРоссияСПГ
    0
    18.01.2022
    Поставки новых танкеров будут на рекордно низком уровне
    Поставки танкеров-новостроев в 2023 году будут находиться на самом низком уровне за последние 25 […]
    портфель заказовПрогнозСудостроениеТанкер
    0
    17.01.2022
    Maersk превысил ожидания по финансовым показателям
    A.P. Moller — Maersk A/S опубликовал предварительные неаудированные финансовые показали за 4 квартал 2021 […]
    MaerskПрогнозФинансы
    0
    11.01.2022
    СПГ-танкеры меняют курс
    И перенаправляются из Азии на Европу
    Азия ГазЕвропаСПГ
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.05.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2022 года
    25.05.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 25 апреля 2022 года
    24.05.2022 Российский контейнеропоток через Гамбург упал в марте на 81%
    24.05.2022 Мультимодальный сервис по перевозке автокомплектующих из Турции в Казахстан
    23.05.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-апреле 2022 года
    23.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    25.05.2022 Индия ограничивает экспорт сахара
    25.05.2022 Путин поручил ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска
    25.05.2022 Восточное направление максимально востребовано
    24.05.2022 Заседание комиссии Госсовета по транспорту
    20.05.2022 3 млрд рублей на поддержку авиагрузоперевозок
    18.05.2022 Квотирование на вывоз минеральных удобрений продлят
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти