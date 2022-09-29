Мексика поделится газом с Европой

Мексика планирует построить экспортный СПГ-хаб стоимостью от 4 до 5 млрд долларов в Мексиканском заливе, который поможет удовлетворить спрос Европы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

По словам президента, планируемый завод по производству СПГ в порту Коацакоалькос в восточном штате Веракрус будет транспортировать газ по морю в Европу.

«Мы собираемся содействовать привлечению частного сектора, инвестиции в этот завод составят 4-5 млрд долларов», — сказал он.

Отметим, что Мексика является крупнейшей страной экспортером нефти, экспорт СПГ на коммерческой основе не осуществляет. Однако, как сообщил Reuters в июле этого года, мексиканская государственная энергетическая комиссия Federal de Electricidad (CFE) и канадская энергетическая компания TC Energy достигли соглашения о строительстве газопровода стоимостью 5 млрд долларов, который соединит порты Тукспан и Коацакоалькос. Также в планах мексиканской государственной нефтяной компании Pemex совместно с американской New Fortress Energy возобновить проекта по добыче природного газа стоимостью 1,5 млрд долларов.