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Забастовка остановила работу плавучей СПГ-установки «Prelude»
01.07.2022

Забастовка остановила работу плавучей СПГ-установки «Prelude»

    • Работа плавучей установки по производству сжиженного природного газа (FLNG) «Prelude» в Австралии приостановлена как минимум на две недели из-за забастовки, сообщила Shell агентству Reuters.

    «В то время как Европа усиленно пытается найти новые грузы, чтобы компенсировать потерю российского газа, перебои с погрузкой на плавучем СПГ-заводе «Prelude» мощностью 3,6 млн тонн в год только усиливают напряженность на мировом рынке СПГ, — пишет Reuters. — Кроме того, простой одного из крупнейшего американского СПГ-терминала Freeport LNG только добавляет накала».

    Последняя партия газа с СПГ-установки «Prelude» ушла 26 июня на судне «Oceanic Breeze», отмечает Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv.

    При нормальном режиме работы «Prelude» погрузка на один танкер осуществляется каждые семь-десять дней, поэтому во время забастовки, возможно, не удастся загрузить как минимум два танкера, подсчитало агентство.

    Персонал «Prelude» начал 12-дневную забастовку 10 июня из-за спора о заработной плате. По информации Shell и австралийского профсоюза рабочих забастовка продлится до 14 июля.

    Напомним, что Shell владеет 67,5% акций компании, эксплуатирующей «Prelude». Кроме того, японской Inpex принадлежит 17,5% акций, корейской Kogas — 10%, а тайваньской CPC — 5%.

    Фото: Prelude FLNG


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