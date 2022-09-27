Негабарит для ЦСКМС

В середине сентября ПАО «Криогенмаш» провело уникальную логистическую операцию по отгрузке криогенной воздухоразделительной установки для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк».

По информации «Криогенмаш»,12 сентября оборудование высотой 33 метра и весом 65 тонн было отправлено специальным 40-метровым автопоездом с производственной площадки из подмосковного Балашихи в село Белокаменка Мурманской области.

Маршрут транспортировки негабарита превышает 2 тыс. км, прибытие техники на место ожидается через 12 дней, ориентировочно 27 сентября. Движение колонны осуществляется только в ночное время, согласно правилам перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом.

Воздухоразделительная установка, изготовленная «Криогенмашем», предназначена для станции получения азота, кислорода и сжатого воздуха. Особенность данной установки в том, что конструкторские решения по компоновке позволяют поставить оборудование в блочно-модульном исполнении, т.е. максимально возможный объем работ по сборке и испытаниям уже выполнен непосредственно при производстве, что по расчетам компании, существенно сокращаются срок и стоимость строительно-монтажных работ.

Отмечается, что это не первый проект, реализованный «Криогенмашем» для ЦСКМС, на площадке уже работают криогенные системы приема, хранения и газификации жидких кислорода, аргона и азота на базе 17-ти криогенных резервуаров.

ЦСКМС в Белокаменке ПАО «Новатэк» является одним из ключевых объектов создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования: на его площадке осуществляется производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ. Напомним, что в настоящее время Мурманской области осуществляется реконструкция второго сухого дока ЦСКМС.

Фото: «Криогенмаш»