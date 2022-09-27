Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Негабарит для ЦСКМС
27.09.2022

Негабарит для ЦСКМС


    • В середине сентября ПАО «Криогенмаш» провело уникальную логистическую операцию по отгрузке криогенной воздухоразделительной установки для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк».

    По информации «Криогенмаш»,12 сентября оборудование высотой 33 метра и весом 65 тонн было отправлено специальным 40-метровым автопоездом с производственной площадки из подмосковного Балашихи в село Белокаменка Мурманской области.

    Маршрут транспортировки негабарита превышает 2 тыс. км, прибытие техники на место ожидается через 12 дней, ориентировочно 27 сентября. Движение колонны осуществляется только в ночное время, согласно правилам перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом.

    kriogenmash cskms1 Новости, Разное

    Воздухоразделительная установка, изготовленная «Криогенмашем», предназначена для станции получения азота, кислорода и сжатого воздуха. Особенность данной установки в том, что конструкторские решения по компоновке позволяют поставить оборудование в блочно-модульном исполнении, т.е. максимально возможный объем работ по сборке и испытаниям уже выполнен непосредственно при производстве, что по расчетам компании, существенно сокращаются срок и стоимость строительно-монтажных работ.

    Отмечается, что это не первый проект, реализованный «Криогенмашем» для ЦСКМС, на площадке уже работают криогенные системы приема, хранения и газификации жидких кислорода, аргона и азота на базе 17-ти криогенных резервуаров.

    ЦСКМС в Белокаменке ПАО «Новатэк» является одним из ключевых объектов создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования: на его площадке осуществляется производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ. Напомним, что в настоящее время Мурманской области осуществляется реконструкция второго сухого дока ЦСКМС.

    Фото: «Криогенмаш»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.01.2022
    «Новатэк» подписал договоры на поставки СПГ в Китай
    Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd., трейдинговое подразделение ОАО «Новатэк», и Zhejiang Energy […]
    КитайНОВАТЭКПоставкиСПГ
    0
    12.08.2022
    Первая в навигацию-2022 партия крупногабаритного оборудования доставляется на Амурский ГХК
    Первая партия крупногабаритного оборудования доставляется на Амурский ГХК. 160 единиц крупногабаритных и тяжеловесных грузов, […]
    Амурская областьАмурский ГКХДе-КастриЗея
    0
    22.04.2022
    Завершен вывод из порта Астрахань верхнего строения платформы жилого модуля
    Для месторождения на Каспии
    Каспийское мореЛУКойлНегабарит
    0
    11.03.2022
    Кто покупал российский СПГ в 2021 году: подробности
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2021 году экспорт сжиженного природного газа из России составил 66,1 млн куб. м
    Только для подписчиков
    2021СПГСтатистика таможниТСВТ
    0
    26.01.2022
    Нефтеэкспорт России, 11 месяцев 2021: вывоз нефти снизился, нефтепродуктов увеличился
    Прогнозы цен на нефть на уровне $100 за баррель снова замаячили на горизонте. О вероятности […]
    2021ГазНефтепродуктыНефть
    0
    03.06.2022
    Первая партия оборудования драглайна ушла в Калькутту
    ПАО «Уралмашзавод», входящее в группу УЗТМ-КАРТЭКС, приступило к отгрузке первого из пяти драглайнов (одноковшовый […]
    ИндияНегабаритУралмашзавод
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.09.2022 Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%
    26.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-августе 2022 года
    26.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2022
    22.09.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2022
    21.09.2022 «ЛОГОПЕР» и KTZ Express подписали соглашение
    20.09.2022 Новый интермодальный сервис из Японии в Узбекистан через Китай и Казахстан
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2022 Заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам
    26.09.2022 Правительство профинансирует строительство сухогрузов-контейнеровозов
    23.09.2022 Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости
    22.09.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    22.09.2022 Упрощен порядок получения разрешений при строительстве портов
    20.09.2022 Организация работы отдела перевозки опасных грузов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти