Tesla из Шанхая в Бельгию

15 мая из Шанхая в Зебрюгге (Бельгия) отправлено 4027 автомобилей Tesla, сообщает CCTV Video News Agency.

Это вторая партия автомобилей, отправленная на экспорт с шанхайского завода Gigafactory компании Tesla с 19 апреля, когда завод возобновил производство в условиях карантина. Первая партия отправлена в Словению на прошлой неделе.

В результате последней вспышки коронавируса в китайском экономическом центре с населением 25 млн человек, шанхайский завод Gigafactory приостанавливал производство более чем на 20 дней.

Видео: CCTV Video News Agency