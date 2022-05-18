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Tesla из Шанхая в Бельгию
18.05.2022

Tesla из Шанхая в Бельгию


    • 15 мая из Шанхая в Зебрюгге (Бельгия) отправлено 4027 автомобилей Tesla, сообщает CCTV Video News Agency.

    Это вторая партия автомобилей, отправленная на экспорт с шанхайского завода Gigafactory компании Tesla с 19 апреля, когда завод возобновил производство в условиях карантина. Первая партия отправлена в Словению на прошлой неделе.

    В результате последней вспышки коронавируса в китайском экономическом центре с населением 25 млн человек, шанхайский завод Gigafactory приостанавливал производство более чем на 20 дней.

    Видео: CCTV Video News Agency


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