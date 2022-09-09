Импорт и экспорт Китая, 8 месяцев 2022 года

Внешнеторговый оборот Китая за 8 месяцев 2022 года составил 4,19 трлн долларов — на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт из Китая по итогам 8 месяцев этого года вырос на 13,5% до 2,38 трлн долларов, импорт также увеличился — на 4,6% до 1,81 трлн долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, в августе этого года внешнеторговый оборот Китая составил 550,5 млрд долларов, что на 4,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. При этом по сравнению с показателем июля 2022 года внешнеторговый оборот снизился на 2,5%.

Экспорт по итогам отчетного месяца относительно показателя августа прошлого года поднялся на 7,1% и достиг 314,9 млрд долларов. Импорт в КНР вырос на 0,3% до 235,6 млрд долларов.