Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2022

Контейнерооборот Шанхая по итогам января-апреля 2022 года составил 15,36 млн TEU – на 2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Сингапур за 4 месяца 2022 года обработал 12,12 млн TEU. По сравнению с уровнем января-апреля прошлого года его контейнерооборот сократился на 2,3%.

В апреле этого года Шанхай перевалил 3,09 млн TEU, на 24,8% меньше, чем за предыдущий месяц и на 16,9% меньше, чем в апреле 2021 года.

Через причалы Сингапура в апреле 2021 года прошло 3,09 млн TEU – одинаково на 1,6% меньше и к уровню марта этого года, и к уровню апреля прошлого года.