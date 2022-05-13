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Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2022
13.05.2022

Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2022


    • Контейнерооборот Шанхая по итогам января-апреля 2022 года составил 15,36 млн TEU – на 2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Сингапур за 4 месяца 2022 года обработал 12,12 млн TEU. По сравнению с уровнем января-апреля прошлого года его контейнерооборот сократился на 2,3%.

    В апреле этого года Шанхай перевалил 3,09 млн TEU, на 24,8% меньше, чем за предыдущий месяц и на 16,9% меньше, чем в апреле 2021 года.

    Через причалы Сингапура в апреле 2021 года прошло 3,09 млн TEU – одинаково на 1,6% меньше и к уровню марта этого года, и к уровню апреля прошлого года.


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