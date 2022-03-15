Контейнерооборот российских портов в феврале 2022 года увеличился на 13,7%

Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2022 года вырос на 13,7% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт вырос на 9,8%, импорт – на 20,8%. В каботаже было перевалено на 23,5% больше, чем годом ранее. Транзит, напротив, снизился на 67,5%.

Груженых контейнеров было обработано на 8,7% больше, чем в феврале 2021 года. Из общего объема груженых 13% приходилось на рефконтейнеры, 87% – на сухие. 55,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 34,1% – в экспорте, 9,4% – в каботаже и 1,2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 35%.

В феврале 2022 года доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 40,9%, Дальневосточный бассейн обработал 39,1%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 17,1%, 2,9% и 0,05% соответственно.

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