Китайское судно для установки ветряных турбин

28 сентября в Гуанчжоу в южно-китайской провинции Гуандун было официально введено в эксплуатацию морское судно для установки ветряных турбин, сообщает CCTV+.

Судно, построенное компаний CSSC (China State Shipbuilding Corporation) Huangpu Wenchong Shipbuilding, получило название «Baihetan».

Его длина составляет 126 м, ширина 50 м. «Baihetan» может устанавливать морские ветряные турбины мощностью более 10 МВт и способно поднимать грузы весом до 2 тыс.тонн, а также работать под водой на глубине до 70 м. На судне установлена система динамического позиционирования DP2.

По словам заместителя генерального директора компании Three Gorges Materials Tendering Managemen, судно занимает первое место в отрасли по грузоподъемности, рабочей глубине, переменной нагрузке и площади палубы.

Видео: CCTV+