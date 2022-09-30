Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Китайское судно для установки ветряных турбин
30.09.2022

Китайское судно для установки ветряных турбин

    • 28 сентября в Гуанчжоу в южно-китайской провинции Гуандун было официально введено в эксплуатацию морское судно для установки ветряных турбин, сообщает CCTV+.

    Судно, построенное компаний CSSC (China State Shipbuilding Corporation) Huangpu Wenchong Shipbuilding, получило название «Baihetan».

    Его длина составляет 126 м, ширина 50 м. «Baihetan» может устанавливать морские ветряные турбины мощностью более 10 МВт и способно поднимать грузы весом до 2 тыс.тонн, а также работать под водой на глубине до 70 м. На судне установлена система динамического позиционирования DP2.

    По словам заместителя генерального директора компании Three Gorges Materials Tendering Managemen, судно занимает первое место в отрасли по грузоподъемности, рабочей глубине, переменной нагрузке и площади палубы.

    Видео: CCTV+


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.07.2022
    Логистика в новых условиях — 3
    Мы ожидаем дальнейший рост ставок и снижение сроков доставки, аналогичное по масштабу ситуации конца 2021 года.
    КитайЛогистикаСанкцииставки
    0
    31.05.2022
    Контейнерный поезд из Иньчуаня в Будапешт
    26 мая из китайского города Иньчуань, расположенного в Нинся-Хуэйском автономном районе, в Будапешт (Венгрия) […]
    БудапештКитайКонтейнерный поезд
    0
    27.06.2022
    Первый полет китайского грузового беспилотника TP500
    19 июня состоялся первый успешный полет беспилотного грузового самолета TP500 китайской разработки, сообщает CCTV […]
    БеспилотникВидеоКитай
    0
    09.09.2022
    ВСК закупит девять контейнерных перегружателей ZPMC
    «Восточная стивидорная компания» планирует приобрести девять специализированных козловых контейнерных кранов у корпорации ZPMC (АООО […]
    Global PortsВосточная стивидорная компанияЗаводКитай
    0
    25.01.2022
    Первый в новом году
    14 января с восточной станции порта Циньчжоу отправился первый в этом году грузовой поезд, соединяющий два маршрута.
    ВидеоЖелезная дорогаКитайПоезд
    0
    26.05.2022
    Первое в мире судно для разведения рыбы дедвейтом 100 тыс. тонн
    20 мая в Циндао в восточно-китайской провинции Шаньдун сдали «умное» судно для разведения аквакультуры […]
    ВидеоКитайСудно
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.09.2022 Дальневосточные каботажные сервисы FESCO
    30.09.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2022
    29.09.2022 Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2022
    28.09.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2022
    28.09.2022 Ухань запустил мультимодальный маршрут в Чэнду
    27.09.2022 Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%
    Госрегулирование Показать всё
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    26.09.2022 Заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам
    26.09.2022 Правительство профинансирует строительство сухогрузов-контейнеровозов
    23.09.2022 Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти