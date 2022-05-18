Новые сервисы «ТрансКонтейнера» из Китая в Санкт-Петербург

ПАО «ТрансКонтейнер» запускает новые сервисы из Китая в Санкт-Петербург через сухопутный погранпереход Забайкальск (Забайкальский край) и транзитом через Казахстан (погранпереход Достык).

Как рассказали SeaNews в компании, новые сервисы ориентированы на импорт товаров народного потребления для европейской части России, они дополнят уже предлагаемые «ТрансКонтейнером» логистические решения в условиях ограниченности перевозок через порт Санкт-Петербурга.

После накопления грузов из разных регионов КНР на станциях Забайкальск и Достык контейнеры отправляются на терминал «ТрансКонтейнера» на станции Шушары (АО «Логистика-Терминал») на собственном подвижном составе.

Первый регулярный публичный поезд из Забайкальска вышел 17 мая, в его составе следуют 56 контейнеров. Расчётное транзитное время – 8 дней. Планируется, что перевозки будут осуществляться на еженедельной основе. Отправка первых 50 контейнеров в рамках нового сервиса через Достык запланирована на конец мая. Расчетное время транспортировки по территории Казахстана и России составит до 7 дней.

«Расширение сети регулярных маршрутов позволяет диверсифицировать варианты доставки импорта из Китая в Санкт-Петербург и его дальнейшей транспортировки в регионы России», – отметил директор «ТрансКонтейнера» по развитию бизнеса в странах АТР Владимир Хлутков.

Фото предоставлено пресс-службой «ТрансКонтейнера»