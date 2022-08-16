Поезда Китай – Европа через Маньчжурию и Суйфэньхэ

В январе-июле 2022 года через китайские жд терминалы на погранпереходах Маньчжурия и Суйфэньхэ прошло 3132 контейнерных поезда в сообщении Китай – Европа, на 16,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные China Railway Harbin Group Co, за отчетный период через эти два терминала обработали 299 808 TEU – на 16,2% больше по сравнению с показателем января-июля 2021 года.

В том числе, по данным таможни Суйфэньхэ, за первые 7 месяцев этого года через терминал было отправлено 462 поезда из Китая в Европу, на 72,4% больше, чем в прошлом году. За январь-июль было обработано 47 133 TEU (+95,8% к показателю аналогичного периода прошлого года).

Всего в сообщении Китай – Европа за первые 7 месяцев этого года было отправлено и принято 8 990 контейнерных поездов, на 3% больше, чем годом ранее.

Через Маньчжурию и Суйфэньхэ проходят 22 маршрута контейнерных поездов.

Фото: Xinhua