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Более 3000 поездов Китай – Европа через КПП Маньчжурии
16.08.2022

Поезда Китай – Европа через Маньчжурию и Суйфэньхэ

    • В январе-июле 2022 года через китайские жд терминалы на погранпереходах Маньчжурия и Суйфэньхэ прошло 3132 контейнерных поезда в сообщении Китай – Европа, на 16,4% больше, чем годом ранее.

    Как сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные China Railway Harbin Group Co, за отчетный период через эти два терминала обработали 299 808 TEU – на 16,2% больше по сравнению с показателем января-июля 2021 года.

    В том числе, по данным таможни Суйфэньхэ, за первые 7 месяцев этого года через терминал было отправлено 462 поезда из Китая в Европу, на 72,4% больше, чем в прошлом году. За январь-июль было обработано 47 133 TEU (+95,8% к показателю аналогичного периода прошлого года).

    Всего в сообщении Китай – Европа за первые 7 месяцев этого года было отправлено и принято 8 990 контейнерных поездов, на 3% больше, чем годом ранее.

    Через Маньчжурию и Суйфэньхэ проходят 22 маршрута контейнерных поездов.

    Фото: Xinhua


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