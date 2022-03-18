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Автоэкспорт и автоимпорт, январь 2022 год: поставки легковых автомобилей выросли
18.03.2022

Автоэкспорт и автоимпорт, январь 2022 год: поставки легковых автомобилей выросли


    • Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января 2022 года составил 7 тыс. единиц – на 48,9% больше, чем в январе прошлого года. По сравнению с декабрем прошлого года вывоз легковых автомобилей из России снизился на 16,7%. Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении составил в январе 800 единиц – на 33,3% больше показателя января прошлого года, но на 52,9% меньше показателя декабря 2021 года. 

    Таможенная стоимость вывезенных из России легковых автомобилей составила в январе этого года 77,8 млн долларов – на 23,5% больше, чем в январе 2021 года (минус 41% к уровню декабря 2021). В стоимостном выражении экспорт грузовых автомобилей составил 14,8 млн долларов – на 21,3% меньше показателя января 2021 года и на 68,3% ниже уровня декабря прошлого года.

    За первый месяц этого года, по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали 24,9 тыс. единиц – на 39,1% больше, чем в январе 2021 года и на 2% больше, чем в декабре прошлого года. Грузовых автомобилей ввезли 3 тыс. единиц – на 57,9% больше, чем в январе 2021 года, но на 18,9% меньше, чем в декабре прошлого года. 

    Таможенная стоимость импорта легковых автомобилей составила 618,8 млн долларов – на 43,9% больше январского показателя прошлого года (минус 2,1% к уровню декабря 2021). Грузовых автомобилей ввезли на сумму 180,7 млн долларов – на 68,6% больше показателя января 2021 года (минус 13,6% к уровню декабря 2021).


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