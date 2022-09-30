Первый в Китае крупнотоннажный танкер с парусами

В Китае сдан в эксплуатацию первый крупнотоннажный танкер для перевозки сырой нефти, оснащенный парусной установкой. ОН построен на верфи Dalian Shipbuilding Industry для China Merchants Energy Shipping и China Shipbuilding Trading Company, сообщает Splash.

Судно дедвейтом 307 тыс. тонн получило название «New Aden».

Танкер оснащен двумя парами жестких парусов из композита на основе углеродного волокна. Общая площадь парусов составляет 1,2 тыс. кв. м. Ожидается, что использование парусной установки на трейде Ближний Восток – Дальний Восток снизит средний расход топлива на 10% и сократит выбросы СО2 на 2,9 тыс. тонн в год.

Фото: China Classification Society