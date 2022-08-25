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Первый собственный контейнеровоз на сервисе между ВМПП и Китаем
25.08.2022

Первый собственный контейнеровоз на сервисе между ВМПП и Китаем


    • К 42 причалу Владивостокского морского порта «Первомайский» прибыл контейнеровоз «Transit Shamora». Это первое судно в собственности регулярного морского сервиса TRANSIT, который соединяет порты Китая и ВМПП, сообщается в Telegram-канале порта.

    Морская линия TRANSIT обеспечивает прямой сервис Циндао – Синган – Владивосток без перегруза в Пусане. Транзитное время из портов Китая в ВМПП составляет 4 суток, частота сервиса – один рейс в две недели.

    Вместимость контейнеровоза «Transit Shamora» составляет 704 TEU.

    В ВМПП отмечают, что запуск собственного судна морской линии TRANSIT позволит предоставить сервис за счет сокращения сроков доставки и увеличения пропускной способности транспортного коридора между Россией и Китаем.

    Фото: Telegram-канал ВМПП


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