Первый собственный контейнеровоз на сервисе между ВМПП и Китаем

К 42 причалу Владивостокского морского порта «Первомайский» прибыл контейнеровоз «Transit Shamora». Это первое судно в собственности регулярного морского сервиса TRANSIT, который соединяет порты Китая и ВМПП, сообщается в Telegram-канале порта.

Морская линия TRANSIT обеспечивает прямой сервис Циндао – Синган – Владивосток без перегруза в Пусане. Транзитное время из портов Китая в ВМПП составляет 4 суток, частота сервиса – один рейс в две недели.

Вместимость контейнеровоза «Transit Shamora» составляет 704 TEU.

В ВМПП отмечают, что запуск собственного судна морской линии TRANSIT позволит предоставить сервис за счет сокращения сроков доставки и увеличения пропускной способности транспортного коридора между Россией и Китаем.

Фото: Telegram-канал ВМПП