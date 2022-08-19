Где в России появится центр крупнотоннажного судостроения

Одно из главных, перспективных направлений отечественного судостроения – это строительство крупнотоннажных судов, заявил президент РФ Владимир Путина в ходе совещание по вопросам судостроительной отрасли, которое прошло 18 августа.

«Мы уже приняли решение финансировать часть затрат на такие проекты в том случае, когда они увязаны с локализацией производств, с созданием в России самых передовых технологий в этой сфере», – цитирует пресс-служба Кремля главу государства.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев представил совместный проект «Росатома» и ОСК в лице, в первую очередь, Балтийского завода. «Эксперты, которых мы привлекали, и наши специалисты, наши партнёры приходят к выводу о необходимости строительства новой верфи крупнотоннажного судостроения, в том числе с историческими ограничениями Балтийского завода, – сказал он. – Именно такой проект разработал Центр технологии судостроения и судоремонта – государственный научный центр по судостроению».

А.Лихачев подробно рассказал о проекте. «Это крупнотоннажная верфь с обработкой на максимуме до 300 тысяч тонн металла, разделённый на несколько этапов проект. На первом этапе – модель распределённой верфи и крупноузловой сборки, специализирующейся на судах с ядерной энергетической установкой, судах ледового класса и плавучих атомных энергоблоках. Строительство возможно в три этапа. Амбициозная цель – первый этап крупноузловой сборки завершить за 38 месяцев. Мы понимаем примерно финансовую потребность. Первый этап – конечно же, здесь необходимы элементы частно-государственного партнёрства. Мы отрабатывали такие схемы с Минфином на других направлениях. Надеемся, что дальнейшая проработка проекта позволит второй и третий этап максимально провести только за счёт собственных и заёмных средств, естественно, с льготными и комфортными компонентами и условиями этого финансирования, за счёт консолидации нашего заказа».

Глава «Росатома» подчеркнул, что в этом проекте важна кооперация с существующими судостроительными мощностями и максимальная синергия в использовании ресурсов, в первую очередь с Балтийским заводом, с предприятиями ОСК. «И в этом смысле, конечно же, нужно развивать и действующую площадку Балтзавода, в первую очередь с точки зрения создания цеха изготовления крупных блоков и секций».

«Будем продолжать кооперацию и с ССК «Звезда». Там развивается линейка мощнейших ледоколов «Лидер» от головного до серийного, – продолжил А.Лихачев. – Также коллеги сейчас прорабатывают запуск отечественной линейки дизельных ледоколов мощностью 40 мегаватт в интересах «Норникеля» и «Роснефти».

Глава «Росатома» отметил, что были проанализированы различные варианты физического размещения новой производственной площадки вместе с экспертами, со специалистами, была создана специальная рабочая группа вместе с ЦТСС. «Не буду терять время: 13 площадок было рассмотрено. Наиболее перспективным по соотношению глубин, коммуникаций, ресурсов, в первую очередь кадровых, представляется остров Котлин – остров рядом с Кронштадтом, на котором Кронштадт расположен. Этот вопрос проработан как с местными муниципальными властями, так и с руководством Санкт-Петербурга», – сказал он.

А.Лихачев попросил В.Путина дать поручения Минпромторгу и Минфину совместно с ОСК проработать все вопросы производственной, технологической кооперации, проработать вопросы финансовой модели и сценарии финансирования этого проекта.

В свою очередь глава ОСК Алексей Рахманов отметил, что Балтзавод, по сути, заперт градостроительными решениями: там вокруг завода строится очень много жилья. «И конечно, рассчитывать на то, что на Васильевском острове появится огромный эллинг, наверное, для города, даже при его индустриальной ориентации, достаточно сложно», – сказал он.

«При этом мы понимаем, что как раз эта кооперационная схема позволит сконцентрировать Балтзавод на производстве блоков и секций насыщенных, а для начала на первом этапе вести, соответственно, в Кронштадте достройку, – продолжил А.Рахманов. – Мы для этого ещё и применим наши возможности Кронштадтского морского завода – там есть док Велещинского, в котором мы успешно отремонтировали первый ледокол, который у нас головной шёл, – «Арктика».

На вопрос В.Путина, будут ли крупные суда проходить через дамбу, сквозь шлюзовые сооружения, А.Рахманов ответил: «Да, там мы посмотрели – по габаритам получается, потому что то, что мы, например, делаем на «Северной верфи», у нас даёт ограничение максимум на Handymax. Когда Вы были на закладке фрегатов, мы про этот проект говорили, и он в 2023 году должен быть завершён в стройке. А вот более крупные суда, уже которые будут 250 метров и выше и шириной около 40, они, к сожалению, у нас на «Северной верфи» помещаются не очень удобно. Просто затраты выше, чем на площадке, специально для этого приспособленной. С этой точки зрения и проходные глубины канала, и подходные возможности с точки зрения формирования сухого дока, накрытого эллингом, при условии получения разрешений, потому что в Кронштадте, Вы сами знаете, выше собора не принято было строить ни промышленные, ни гражданские здания… Поэтому здесь, соответственно, будем ориентироваться как раз на такой набор технологических возможностей».

«Это всё говорит о том, что технологические решения и подходы понятны. А потом, если судьба, соответственно, так решит, может быть, к 2040 году посмотрим и с Вашего одобрения попробуем рассмотреть возможность перебазирования Балтзавода уже целиком на эту площадку, чтобы не потерять кадры. Но это пока, что называется, мысли вслух, не более того. На сегодняшний день речь идёт о том, чтобы действительно на новых технологических принципах реализовать такие амбициозные проекты», – сказал А.Рахманов.

Фото: пресс-служба Кремля