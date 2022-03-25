Ростех передал ОСК феодосийский судостроительный завод «Море»

Госкорпорация Ростех безвозмездно передала 100% акций феодосийского судостроительного завода «Море» в собственность Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий договор был заключен 14 марта, рыночная стоимость передаваемых акций оценивается в 432 млн рублей, сообщает пресс-служба ОСК.

Предприятие было включено в состав Ростеха в 2018 году. Принципиальное решение о передаче завода в АО «ОСК» было принято в 2021 году.

«Море» – предприятие с уникальными компетенциями и разработками в области скоростного судостроения. Некогда один из крупнейших советских судостроительных заводов после распада СССР переживал непростые времена, выполнял лишь разовые заказы. После воссоединения Крыма с Россией и передачи предприятия на баланс Ростеха государство поставило задачу поддержать производство. Мы ее выполнили, нам удалось сохранить на плаву этот актив, не допустить его закрытия. Безвозмездная передача акций в состав Объединенной судостроительной корпорации позволит продолжить модернизацию и развитие производственных мощностей», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

«Море» станет значимым элементом судостроительного кластера, который ОСК формирует в Крыму, – отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов. – Важно, что предприятие и его коллектив удалось сохранить, за что искреннее спасибо Ростеху. Теперь наступает момент, когда завод полноценно войдет в большую корабельную семью Объединенной судостроительной корпорации, начнет осваивать ее производственные процессы. Будущее «Моря» – это перспективные направления композитного и алюминиевого судостроения. Кроме того, завод может получить часть заказов по линии ГОЗ, в первую очередь, в части кораблей и судов 3-го и 4-го рангов».

Судостроительное предприятие в Феодосии было основано в 1938 году, но его строительство было прервано Великой Отечественной войной. В 1947 году завод был реорганизован, ему было поручено начать производство торпедных катеров из легких сплавов. С 1959 года завод производит также гражданскую продукцию, включая речные и морские пассажирские суда на подводных крыльях, в том числе на экспорт. С 1983 года на заводе велось строительство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Предприятие было одним из крупнейших судостроительных заводов СССР с численностью работающих до 16 тыс. человек.

В 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ предприятие было национализировано, в 2015 году на его базе было создано Федеральное государственное унитарное предприятие «Судостроительный завод «Море». В 2017 году на предприятии прошло выездное заседание правительства РФ, по его итогам было подготовлено поручение президента РФ, в соответствии с которым предприятие было преобразовано в акционерное общество и включено в состав ГК «Ростех».

Фото: ОСК