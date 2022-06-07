ОСК предлагает создать федеральную сервисных судоремонтных компаний

В России необходимо создание федеральной сети сервисных судоремонтных компаний. Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов на круглом столе «Вопросы государственной поддержки развития судоремонтной отрасли в Российской Федерации» в Совете Федерации.

Ключевой проблемой отечественного судоремонта в современных условиях глава ОСК назвал большое количество иностранного оборудования на судах. «Любой судоремонт существует совместно с морскими агентами производителей судового оборудования, и каждый держит запчасти для своего вида оборудования. Представить себе, что мы воспроизведем всю эту компонентную базу, трудно. Мы, конечно, можем создать национального чемпиона, но ни один наш производитель судового оборудования даже во сне не видел, что такое – создать сервисную сеть глобального масштаба. Нам необходимо создание федеральной сети даже не судоремонта, а сервисных предприятий, которую мы будем делать совместно с основными производителями оборудования», — цитирует пресс-служба ОСК А. Рахманова.

Кроме того, глава ОСК отметил, что для развития судоремонта в России нужно выполнить еще несколько условий. Важнейшим из них является вопрос удобства флага: «Главное – это работа под российским флагом. 97% того, что мы производили в стране, вывозилось под чужими флагами и ремонтировались эти суда в тех странах, где были зарегистрированы, либо в других удобных для этого юрисдикциях. Мы в Российском морском регистре соблюдаем все ограничения, которые не существуют в большинстве стран. Если Россия не станет «удобным флагом», то у нас будет немного возможностей для привлечения сюда судов на ремонт», — сказал А.Рахманов.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов привел данные, согласно которым на сегодняшний день на российских предприятиях ремонтируется не более 30 процентов отечественных транспортных и не более 15 процентов рыболовных судов.

««Несмотря на то, что в России сегодня работает около 50 крупных и более 100 средних и малых судоремонтных организаций по ремонту и техническому обслуживанию судов, сформировалась ситуация, когда основная часть отечественных судовладельцев, в том числе рыбопромыслового флота, «уходит» на ремонт за рубеж», — сказал сенатор.

Фото: ОСК