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Глава ОСК предложил принцип двухэтапного формирования цен для головных судов
22.09.2022

Глава ОСК предложил принцип двухэтапного формирования цен для головных судов


    • Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на заседании Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники в Госдуме предложил скорректировать правовые основы промышленной политики в судостроении. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

    А. Рахманов обозначил существующие проблемы с регулированием ценообразования в гражданском судостроении, многие из которых связаны с отсутствием в судостроении органа с функциями Главгосэкспертизы, выступающей третейским судьей в гражданском и промышленном строительстве.

    Внесенный правительством России законопроект, как он отметил , «предоставит полномочия федеральным органам исполнительной власти, прежде всего, Минпромторгу, право выступать ценовым арбитром» по определению ориентировочной стоимости строительства и проектирования судов, строящихся за счет бюджетных средств. «С внесением изменений в Закон «О промышленной политике» в нем наконец-то появится упоминание судостроения как одной из отраслей, которая данным законом регулируется. На сегодняшний день этого, к сожалению, нет», — подчеркнул глава ОСК.

    В настоящее время при строительстве головных судов ни у кого нет четкого понимания цены, особенно при сохраняющихся рисках внесения изменений в конструкторскую документацию по инициативе заказчика. Поэтому А. Рахманов предложил формировать цену на головные суда двухэтапно, для чего потребуется дополнительно внести изменения и в 44-ФЗ.

    На первом этапе должен быть сформирован полноценный технический проект и подготовлен мейкерс-лист, утвержденный заказчиком. После завершения этих процедур на втором этапе уже проводится конкурс на строительство судна. «Таким образом мы восстанавливаем баланс интересов и даём опору нашим ключевым заказчикам, прежде всего из числа тех, кто представляет органы государственной власти — обоснование ценовых параметров, которые будут установлены законодательно», — пояснил А.Рахманов.

    В ходе заседания члены совета поддержали предложение экспертов ОСК распространить нормы законопроекта на все суда, строящиеся при государственной поддержке. Соответствующие изменения будут внесены к рассмотрению законопроекта Госдумой во втором чтении.

    Фото: ОСК


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