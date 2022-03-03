Контейнеровозы в топе портфеля заказов

VesselsValue проанализировал статистику по заказам новых грузовых судов в 2021 году. Как сообщили SeaNews в компании, всего в прошлом году было заказано 1286 судов, на 32,7% больше, чем в 2020, когда портфель заказов состоял из 969 единиц. Стоимость заказанных новостроев увеличилась на 114% с 91,61 млрд долларов до 42,83 млрд.

Львиная доля заказов – 1217 судов – была размещена на верфях Китая (682 единицы), Южной Кореи (391) и Японии (144). Вьетнамские верфи получили заказы на 21 судно, индийские – на 12.

Контейнеровозы

Больше всего в 2021 году было заказано контейнеровозов – 561 судно против 114 в 2020 году и 107 в 2019. Стоимость портфеля заказов контейнерных судов составила 43,39 млрд долларов, что соответствует 47,4% суммарной стоимости всего заказанного в прошлом году грузового флота.

65,8% всех контейнеровозов (314 единиц) заказали азиатские участники рынка – компании из Тайваня, Китая, Сингапура, Южной Кореи и Японии. В том числе 131 судно на сумму 8,38 млрд долларов заказали тайваньские судовладельцы, которые за два предыдущих года (2019 и 2020) пополнили свой портфель заказов всего на 58 судов.

При этом цены на строительство контейнеровозов росли по мере повышения спроса и сокращения предложения свободных судостроительных мощностей. Если в сентябре 2020 года контейнеровозов класса Panamax вместимостью 4250 TEU можно была заказать за 23,6 млн долларов, то к сентябрю 2021 года его стоимость выросла до 65,5 млн долларов (+177,7%).

Крупнейшие заказы на контейнеровозы, размещенные в 2021 году:

20 судов для Evergreen (15-тысячники, строительство на верфях Samsung, сдача в 2024-2025 годах, стоимость заказа 2,48 млрд долларов),

10 судов для Seaspan Corporation (вместимость 7 тыс. TEU, строительство на Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, сдача в 2024 году, стоимость 860 млн долларов),

4 судна для MSC (24-тысячники, строительство на Jiangnan Shanghai Changxing HI, стоимость 600 млн долларов),

12 судов для Wan Hai Lines (вместимость 3055 TEU, строительство на верфи Nihon Shipyard, сдача в 2023 году, стоимость 585,6 млн долларов).

Танкеры

В танкерном сегменте на фоне снижения спроса на нефть и нефтепродукты и, соответственно, падения ставок сократился и объем заказов на строительство новых судов.

По данным VesselsValue, всего в 2021 году было заказано 181 судно на сумму 8,68 млрд долларов. Для сравнения, в допандемийном 2019 году портфель заказов состоял из 422 танкеров.

Несмотря на низкий рынок, греческие судовладельцы продолжали инвестировать в танкерный флот – на их долю в 2021 году приходилось 49 судов, или 27,1% от всего объема заказов, против 60 танкеров, заказанных в 2019 году. 18 судов из заказанных греческими судовладельцами – это танкеры класса Aframax и LR2. А число заказов на VLCC со стороны греческих компаний даже увеличилось. Всего греческие судовладельцы вложили в прошлом году в строительство новых танкеров 2,77 млрд долларов.

В противовес грекам, китайские судовладельцы предпочитали заказывать суда меньшей вместимости. Их портфель заказов составил в 2021 году 32 судна суммарной стоимостью 991млн долларов.

Крупнейшие заказы на танкеры, размещенные в 2021 году:

10 челночных танкеров Aframax для «Роснефтефлота» (дедвейт 120 тыс. тонн, строительство на Samsung, сдача в 2023-2027 годах, стоимость 1,72 млрд долларов),

4 VLCC для Maran Tankers (дедвейт 300 тыс. тонн, строительство на Samsung, сдача в 2023 году стоимость 417,2 млн долларов),

10 танкеров MR2 для China Development Bank (дедвейт 50 тыс. тонн, строительство на New Times Shipbuilding, сдача в 2022-2024 годах, стоимость 383,8 млн долларов),

4 химовоза класса Handy для ACE Tankers (дедвейт 33 тыс. тонн, строительство на верфи Dae Sun, сдача в 2023-2024 годах, стоимость 188 млн долларов).

Газовозы

В 2021 году было заказано 93 LNG-танкеров и столько же LPG – против 54 и 46 судов соответствующего типа в 2020. Стоимость заказанных LNG-танкеров составила 16,98 млрд долларов.

Как и в танкерном сегменте, самыми активными заказчиками газовозов были греческие судовладельцы, разместившие заказы на 18 LNG-танкеров на сумму 3,63 млрд долларов.

Крупнейшие заказы на газовозы, размещенные в 2021 году:

4 LNG-танкера для Global Meridian Holdings (вместимость 174 тыс. куб. м, строительство на Samsung, сдача в 2024-2025 годах, стоимость 826,1 млн долларов),

3 LNG-танкера для Hyundai LNG Shipping Co. (вместимость 174 тыс. куб. м, строительство на Hyundai Heavy Industries, сдача в 2024, стоимость 568,5 млн долларов,

3 LNG-газовоза для United Liquefied Gas Shipping (вместимость 174 тыс. куб. м, строительство на Hudong Zhonghua, сдача в 2024-2025 годах, стоимость 555 млн долларов),

2 LPG-танкера VLGC для неназванного заказчика (вместимость 90 тыс. куб. м, строительство на Hyundai Heavy Industries, сдача в 2022-2023 годах, стоимость 151,8 млн долларов).

Балкеры

В балкерном сегменте число заказов снизилось с 322 в 2020 году до 250 в 2021. Суммарная стоимость заказанных судов составила 9,7 млрд долларов. 77 балкеров, или 30,8% всего портфеля заказов, приходится на долю китайских судовладельцев, 28 судов заказали японские компании.

Крупнейшие заказы на балкеры, размещенные в 2021 году:

12 судов для Himalaya Shipping (типоразмер Capesize, дедвейт 209,8 тыс. тонн, строительство на New Times Shipbuilding, сдача в 2023-2024 годах, стоимость 804 млн долларов),

10 балкеров для Nisshin Shipping (суда класса Panamax дедвейтом 82 тыс. тонн, строительство на Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry, сдача в 2022-2023 годах, стоимость 280 млн долларов),

8 судов по заказу Bank of Communications Financial Leasing (класс Ultramax, дедвейт 63,6 тыс. тонн, строительство на COSCO Shipping Heavy Industry Shanghai, сдача в 2023 году, стоимость заказа 256 млн долларов).

Малотоннажные сухогрузы

Этот сегмент испытал на себе негативное влияние пандемии, большое число заказов было либо перенесено на более поздние сроки, либо вовсе отменено.

Всего в прошлом году было заказано 43 судна (для понимания масштаба, за последние три года портфель заказов составил 370 судов). При этом в два пандемийные года, 2020 и 2021, было заказано 125 малотоннажных сухогрузов на сумму 1,38 млрд долларов против 245 судов стоимостью 2,49 млрд в 2019 году.

Оффшорные суда

В оффшорном сегменте сохраняется избыток тоннажа, образовавшийся в пиковые 2010-2014 годы, и интереса со стороны судовладельцев, верфей и финансовых институтов к строительству новых судов не наблюдается, отмечают в VesselsValue.

Фото: Shipspotting