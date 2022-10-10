ОСК начала проектирование контейнеровозов для МТК «Север – Юг»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начала проектирование контейнеровозов для контейнерной линии, которая будет задейстована на международном транспортном коридоре «Север – ЮГ». Об этом заявил глава Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов на Евразийском деловом форуме «Интеграция».

«ОСК начала проектирование контейнеровозов, и в ближайшее время мы сможем показать постоянно работающую контейнерную линию, которая будет обеспечивать коридор «Север-Юг». Если мы решим все вопросы с таможней, чтобы на границе не терять много времени, то путь с юга Каспия до Санкт-Петербурга можно будет проходить приблизительно за 8 дней», — цитирует пресс-служба ОСК А. Рахманова.

По мнению главы корпорации, интеграция экономик стран ЕвразЭС будет эффективнее, когда в полную силу заработает транспортный коридор «Север-Юг», который связывает прикаспийские страны с Северо-Западом России посредством внутренних водных путей.

Фото: пресс-служба ОСК