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КБ «Вымпел» разработало проект сухогруза-контейнеровоза
25.03.2022

КБ «Вымпел» разработало проект сухогруза-контейнеровоза

    • Конструкторское бюро «Вымпел» разработало сокращенный технический проект 00108 перспективного универсального сухогруза-контейнеровоза смешанного плавания размерности «Волго-Дон Макс».

    Как сообщает пресс-служба ОСК, в отличие от серийно строящихся в настоящее время сухогрузов смешанного плавания проект 00108 предназначен в первую очередь для перевозки контейнеров. За счет носового расположения рулевой рубки контейнеровместимость судна увеличена на 50% по сравнению с сухогрузами проекта RSD59. В условиях реки она составит 429 TEU, в условиях моря – 531 TEU.

    Сухогруз-контейнеровоз представляет собой сверхполное универсальное сухогрузное судно смешанного плавания размерности «Волго-Дон Макс» нового поколения. Он может эксплуатироваться в морских районах в соответствии с классом судна, а также на внутренних водных путях России с учетом ограничений по габаритам и осадке, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской судоходный канал.

    За счет увеличенной до 5,3 м (в условиях моря) осадки судно будет иметь увеличенный до 9,2 тыс. тонн дедвейт. Объем грузовых трюмов судна составит 12 тыс. кубометров. Также проект 00108 является более удобным решением для перевозки негабаритных грузов. Автономность судна составит 20 суток, скорость 10 узлов.

    Фото: ОСК


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