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«Терминал Астафьева» обработал первое контейнерное судно
07.09.2022

«Терминал Астафьева» обработал первое контейнерное судно


    • АО «Терминал Астафьева» обработало первое контейнерное судно. 1 сентября контейнеровоз «Вениамин Хлопин» (судовладелец ООО «Камчатское морское пароходство») вместимостью 704 TEU встал под разгрузку у причала «Терминала Астафьева».

    Как пишет пресс-служба терминала, прием и обработка иностранного груза стали возможны после открытия на предприятии постоянной зоны таможенного контроля, что является частью стратегии дальнейшего развития контейнерного направления работы предприятия.

    «Организация на территории порта ПЗТК значительно ускорит выгрузку и отправку контейнеров получателям без снижения эффективности таможенного контроля, — прокомментировал событие генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров. — Мы знаем о существующем остром дефиците портовых площадок для выгрузки грузов, пришедших в Россию морем. Поэтому активно развиваем контейнерное направление, остро востребованное в настоящее время.

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    «Диверсификация наших производственных процессов также направлена и на дальнейшее устойчивое развитие предприятия», — сказал он.  

    Отмечается, что ранее был отправлен первый контейнерный поезд со станции Находка в Москву. Специально для работы с контейнерами была создана соответствующая инфраструктура, закуплена новая техника, что позволило запустить новые технологические процессы. В ближайшей перспективе предприятие планирует запускать по одному контейнерному поезду в день.

     

    Фото: «Терминал Астафьева»


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