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ОСК передадут акции крупных промышленных предприятий
06.05.2022

ОСК передадут акции крупных промышленных предприятий


    • В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 октября 2021 года № 581 «О дальнейшем развитии акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» Росимущество завершило оценку акций акционерных обществ, подлежащих передаче в качестве вклада в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация».

    Как сообщается на сайте Росимущества, среди предприятий, по которым производилась оценка, ПАО «Завод «Красное Сормово» (г. Нижний Новгород), ПАО «Амурский судостроительный завод» (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), ПАО «Пролетарский завод» и ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь», (г. Санкт-Петербург) и другие.

    В ведомстве отмечают, что оценка является одним из основных этапов комплекса мероприятий по внесению пакетов акций предприятий в состав указанной вертикально-интегрированной государственной компании.

    Фото: сайт Росимущества


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