ОСК передадут акции крупных промышленных предприятий

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 октября 2021 года № 581 «О дальнейшем развитии акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» Росимущество завершило оценку акций акционерных обществ, подлежащих передаче в качестве вклада в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Как сообщается на сайте Росимущества, среди предприятий, по которым производилась оценка, ПАО «Завод «Красное Сормово» (г. Нижний Новгород), ПАО «Амурский судостроительный завод» (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), ПАО «Пролетарский завод» и ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь», (г. Санкт-Петербург) и другие.

В ведомстве отмечают, что оценка является одним из основных этапов комплекса мероприятий по внесению пакетов акций предприятий в состав указанной вертикально-интегрированной государственной компании.

Фото: сайт Росимущества