Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Атомный ледокол «Урал» покрасили 63 маляра
25.07.2022

Атомный ледокол «Урал» покрасили 63 маляра

    • На втором серийном атомном ледоколе проекта 22220 «Урал», строящемся на «Балтийском заводе», завершились покрасочные работы надводного борта заказа и открытых частей надстройки, сообщает пресс-служба ОСК.

    Покраска атомного ледокола заняла два месяца. За это время на надводный борт и открытые части надстройки ледокола «Урал» нанесли финальные слои лакокрасочных материалов толщиной 40-50 микрон (около 0, 04 мм). Благодаря химическому составу специальной полиуретановой краски экстерьер ледокола сохранит свой яркий цвет в условиях арктического климата. Специалисты отмечают, что используемая краска, поставленная на завод по программе импортозамещения, достаточно технологична в подготовке и нанесении.

    Всего в работе по финальной окраске судна приняло участие 63 маляра, бОльшая часть которых занималась покраской открытых частей надстройки ледокола. Кроме того, для завершения окрасочных работ специалисты капитанской службы с помощью буксиров развернули ледокол в акватории Невы и пришвартовали левым бортом у достроечной набережной «Балтийского завода».

    Атомный ледокол «Урал» принял свой окончательный внешний облик, готов к продолжению швартовных испытаний и последующих заводских ходовых испытаний.

    Фото: ОСК


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.05.2022
    Ледокол «Москва» завершил работу в морском порту Магадан
    В связи с улучшением ледовой обстановки завершен период ледокольных проводок 2021-2022 годов в морском […]
    ЛедоколРосморпорт
    0
    25.03.2022
    КБ «Вымпел» разработало проект сухогруза-контейнеровоза
    Конструкторское бюро «Вымпел» разработало сокращенный технический проект 00108 перспективного универсального сухогруза-контейнеровоза смешанного плавания размерности […]
    гражданское судостроениеконструкторское бюроконтейнеровозОСК
    0
    12.05.2022
    Ледокол «Виктор Черномырдин» успешно выполнил программу ледовых испытаний
    Ледокол «Виктор Черномырдин» завершил ледовые испытания – программа выполнена в полном объеме. По предварительной […]
    ледовые испытанияЛедокол
    0
    15.04.2022
    Завершены ледокольные проводки в акваториях Азовского и Каспийского морей
    В связи с улучшением ледовой обстановки ФГУП «Росморпорт» завершило проводки судов в замерзающих морских портах Азовского и Каспийского морей
    Азовское мореБуксирыВаниноКаспийское море
    0
    07.02.2022
    «Адмирал Невельской» признан лучшим в мире грузопассажирским судном ледового класса
    По итогам 2021 года
    грузопассажирское судноОСК
    0
    18.05.2022
    Ледокол «Виктор Черномырдин» вернулся в Мурманск после ледовых испытаний в Арктике
    Ледокол «Виктор Черномырдин» 17 мая встал на якорь на рейде морского порта Мурманск после […]
    ледовые испытанияЛедоколМурманск
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.07.2022 Контейнерооборот Гонконга, 6 месяцев 2022
    25.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2022
    22.07.2022 Контейнеры через Роттердам упали на 4,4%
    22.07.2022 Новый автомобильный въездной комплекс на ВСК
    22.07.2022 Top 26-50 контейнерных линий, H1 2022
    22.07.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2022
    Госрегулирование Показать всё
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    19.07.2022 Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    15.07.2022 Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти