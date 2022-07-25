Атомный ледокол «Урал» покрасили 63 маляра

На втором серийном атомном ледоколе проекта 22220 «Урал», строящемся на «Балтийском заводе», завершились покрасочные работы надводного борта заказа и открытых частей надстройки, сообщает пресс-служба ОСК.

Покраска атомного ледокола заняла два месяца. За это время на надводный борт и открытые части надстройки ледокола «Урал» нанесли финальные слои лакокрасочных материалов толщиной 40-50 микрон (около 0, 04 мм). Благодаря химическому составу специальной полиуретановой краски экстерьер ледокола сохранит свой яркий цвет в условиях арктического климата. Специалисты отмечают, что используемая краска, поставленная на завод по программе импортозамещения, достаточно технологична в подготовке и нанесении.

Всего в работе по финальной окраске судна приняло участие 63 маляра, бОльшая часть которых занималась покраской открытых частей надстройки ледокола. Кроме того, для завершения окрасочных работ специалисты капитанской службы с помощью буксиров развернули ледокол в акватории Невы и пришвартовали левым бортом у достроечной набережной «Балтийского завода».

Атомный ледокол «Урал» принял свой окончательный внешний облик, готов к продолжению швартовных испытаний и последующих заводских ходовых испытаний.

Фото: ОСК