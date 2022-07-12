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Ледокол «Капитан Драницын» завершил работу на Севморпути
12.07.2022

Ледокол «Капитан Драницын» завершил работу на Севморпути


    • Ледокол «Капитан Драницын» вернулся в морской порт Мурманск из акватории Севморпути, где в период с декабря 2021 по июнь 2022 года обеспечивал ледокольную проводку судов на трассах СМП в Карском и Чукотском морях, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Таким образом, в настоящему моменту все три ледокола Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» завершили осенне-зимнюю навигацию 2021-2022 годов.

    За время своей работы ледоколы Мурманского филиала обеспечили проводку во льдах 95 судов, пройдя почти 48,3 тыс. морских миль.

    Непосредственно «Капитан Драницын» в осенне-зимнюю навигацию обеспечил проводку 62 судов. В частности, в середине декабря 2021 года он совместно с атомным ледоколом «Арктика» выполнил дальнюю ледокольную проводку трех судов от западной кромки льдов Карского моря до морского порта Певек в сложных ледовых условиях. После благополучного прибытия судов в Певек в январе «Капитан Драницын» совместно с атомным ледоколом «Арктика» обеспечил вывод из Певека двух судов «Лев Яшин» и «Юрий Аршеневский» и их ледокольную проводку до Чукотского моря в сложных ледовых условиях.

    А в начале прошлого года «Капитан Драницын» завершил самую дальнюю из возможных для ледокола миссий – к Антарктиде. Ледокол тогда участвовал в экспедиции по доставке на шестой континент строителей нового зимовочного комплекса для российской научной станции «Восток», но в связи с поломкой винта головным участником экспедиции, атомным лихтеровозом «Севморпуть», доставку партии грузов и монтажников для новой станции пришлось отложить на год.

    После прохождения регламентных ремонтных работ в межнавигационный ледоколы будут полностью готовы к новой работе в осенне-зимнюю навигацию 2022–2023 годов.

    Фото: «Росморпорт»


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