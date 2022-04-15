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Завершены ледокольные проводки в акваториях Азовского и Каспийского морей
15.04.2022

Завершены ледокольные проводки в акваториях Азовского и Каспийского морей


    • В связи с улучшением ледовой обстановки ФГУП «Росморпорт» завершило проводки судов в замерзающих морских портах Азовского и Каспийского морей, а также в морском порту Ванино Дальневосточного бассейна.

    По оперативным данным Росморпорта, ледоколы предприятия обеспечили ледокольными проводками около 2,7 тыс. судов в морских портах Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Ейск, Астрахань, Оля, Ванино и на подходах к ним.

    В настоящее время ледоколы ФГУП «Росморпорт» продолжают обеспечивать ледокольные проводки судов, следующих в морские порты России Финского залива Балтийского моря, Белого и Охотского морей.

    Для обеспечения ледокольных проводок судов ФГУП «Росморпорт» использует 36 ледоколов и буксиров ледового класса различного класса и мощности.

    Фото: сайт Росморпорта


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