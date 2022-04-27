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При поддержке ОСК строится более 50 пассажирских судов
27.04.2022

При поддержке ОСК строится более 50 пассажирских судов

    • При поддержке Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) строится более 50 пассажирских судов. Строительство 38 из них осуществляется в рамках Программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК», оператором которой выступает «Машпромлизинг» (входит в ОСК). Об это сообщает пресс-служба ОСК.

    В настоящее время восемь предприятий группы компаний ОСК в общей сложности строят 26 пассажирских судов (14 по заказу входящей в состав холдинга лизинговой компании АО «Машпромлизинг», 12 — по заказу ГТЛК). Кроме того, компания финансирует строительство еще 24 пассажирских судов на других российский верфях через «Машпромлизинг» в рамках Программы лизинга морских и речных судов АО «ОСК».

    Наиболее крупные круизные пассажирские суда в настоящее время строятся Астраханским судостроительным заводом «Лотос» и Средне-Невским судостроительным заводом. Самой большой группой судов является заказанная «Машпромлизингом» серия из 14 электрических судов Ecobus для компании АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт». Самые крупные серии судов в постройке на верфях ОСК – 6 пассажирских катамаранов проекта 04580 «Котлин» (Средне-Невский судостроительный завод) и 4 речных пассажирских судна проекта РЕГК.126 (АО «ЦС «Звездочка» – Архангельский филиал «СРЗ «Красная кузница»).

    По мнению экспертов отрасли, внутренний водный туризм сейчас – одно из наиболее востребованных туристических направлений. Новейший пассажирский теплоход России, построенный на нижегородском заводе «Красное Сормово» в 2020 году, — круизный лайнер «Мустай Карим», — 30 апреля отправится в свой первый рейс в навигацию 2022 года с Северного речного вокзала Москвы.

    Фото: сайт ОСК


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