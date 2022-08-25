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Завершена погрузка реакторных установок на атомный ледокол «Якутия»
25.08.2022

Завершена погрузка реакторных установок на атомный ледокол «Якутия»


    • Специалисты «Балтийского завода» погрузили на третий серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия» две реакторные установки «РИТМ-200». Вес одного блока составляет 147,5 тонн, высота – 7,3 м, диаметр – 3,3 м.

    Как поясняют в ОСК, монтаж реакторных установок – одна из ключевых производственных операций процесса строительства атомоходов, в ходе которой судно обзаводится «сердцем», приводящим его в движение.

    Основное преимущество силовых установок подобного типа заключается в компактности и экономичности. Они имеют уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.

    Срок службы реакторов составляет 40 лет, а уникальная конструкция позволяет сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочным, обеспечивая улучшенные технические характеристики судна по скорости ледопроходимости. Корабелам «Балтийского завода» предстоит провести окончательный монтаж реакторной установки, её вспомогательного оборудования и арматуры.

    Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвёртое судно проекта 22220, которое строится на «Балтийском заводе» по заказу ФГУП «Атомфлот». Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года.

    Фото: ОСК


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