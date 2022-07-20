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Стенд для испытаний крупногабаритного оборудования прошел акустическую паспортизацию
20.07.2022

Стенд для испытаний крупногабаритного оборудования прошел акустическую паспортизацию


    • Единственный в России стенд для виброакустических испытаний крупногабаритного корабельного оборудования весом до 14 тонн, который находится на Севмаше, прошел повторную акустическую паспортизацию. Документ утвержден ФГУП «Крыловский государственный научный центр», сообщает пресс-служба ОСК.

    Повторная паспортизация проводится один раз в пять лет. Цель – подтвердить исправность техники и дальнейшую возможность проводить на ней проверку оборудования по виброшумовым характеристикам. Стенд для испытания крупногабаритных изделий входит в состав целого комплекса, состоящего из 5 объектов. С его помощью на предприятии проверяются изделия для основной продукции Севмаша на соответствие требованиям по уровням вибрации, воздушного и гидродинамического шума, другим акустическим и гидродинамическим характеристикам. Только после положительных результатов они могут быть поставлены на стапель для монтажа.

    Комплекс виброакустических испытательных стендов был спроектирован в 1999 году специально для Севмаша специалистами проектно-конструкторского бюро (ПКБ) предприятия с участием конструкторов СПМБМ «Малахит», поэтапно введен в эксплуатацию в период с 2007 по 2012 год. Некоторые стенды фактически были созданы в целях импортозамещения. К примеру, ранее оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха изготавливалось и испытывалось на специализированном заводе в Николаеве. Для некоторых видов испытаний стендов вообще не существовало, отмечают в ОСК. Отсутствие собственной виброакустической испытательной базы значительно увеличивало период строительства заказов. Создание виброакустического испытательного комплекса на Севмаше уменьшило себестоимость продукции и сроки испытаний. Принципиальной особенностью созданных стендов является высокая пропускная способность, позволяющая проводить испытания изделий в ритме графика их серийного изготовления и поставки. Например, на одном из стендов поставлен своеобразный рекорд, когда за одну смену испытали 29 однотипных изделий.

    Фото: ОСК


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