MOL распродает судовой антиквариат

MOL запускает продажу через интернет бывших в употреблении оборудования и других предметов с судов, утилизируемых на судоразделочных верфях в Турции.

«MOL Turkey начинает онлайн-продажу судовых предметов б/у, которые ранее приходилось утилизировать или в течение долгого времени хранить на судоразделочных верфях в Турции», – говорится в сообщении компании.

В настоящее время большинство представленных на сайте товаров составляют различные предметы старины, но в ближайшее время MOL Turkey планирует расширить ассортимент и будет предлагать покупателям судовое оборудование и другие крупные предметы и изделия, такие как, например, спасательные шлюпки.

Продажа производится через сайт MOL Shop, где можно приобрести, например, барометры, компасы или масляные лампы цене от 100 долларов.

Фото: сайт MOL Shop