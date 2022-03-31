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MOL распродает судовой антиквариат
31.03.2022

MOL распродает судовой антиквариат


    • MOL запускает продажу через интернет бывших в употреблении оборудования и других предметов с судов, утилизируемых на судоразделочных верфях в Турции.

    «MOL Turkey начинает онлайн-продажу судовых предметов б/у, которые ранее приходилось утилизировать или в течение долгого времени хранить на судоразделочных верфях в Турции», – говорится в сообщении компании.

    В настоящее время большинство представленных на сайте товаров составляют различные предметы старины, но в ближайшее время MOL Turkey планирует расширить ассортимент и будет предлагать покупателям судовое оборудование и другие крупные предметы и изделия, такие как, например, спасательные шлюпки.

    Продажа производится через сайт MOL Shop, где можно приобрести, например, барометры, компасы или масляные лампы цене от 100 долларов.

    Фото: сайт MOL Shop


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