«Ростех» создал импортозамещающее оборудование для газодобывающих морских платформ

Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростеха» приступила к заводским испытаниям газотурбинного энергетического агрегата для ледостойких плавучих платформ добычи природного газа. Это первый российский агрегат морского применения, способный заместить зарубежное оборудование в сегменте рынка добычи углеводородов на морском шельфе, сообщили SeaNews в «Ростехе».

Газотурбинный агрегат ГТА-8 мощностью 8 МВт создан для газотурбинной энергетической установки ГТЭС-32 ледостойкой плавучей платформы компании «Газпром» на месторождении «Каменномысское-море». Электростанция позволит полностью обеспечить объект добычи газа тепловой энергией и электричеством.

«В последние годы в проектах по освоению шельфов применялись только импортные энергетические агрегаты. Начало испытаний ГТА-8 – важный шаг в продвижении отечественного оборудования на рынке энергетики. «Ростех» обладает всеми научными и производственными возможностями, которые позволяют провести импортозамещение в данном сегменте», – сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.

Агрегаты адаптированы к работе в составе ледостойкой нефтегазовой платформы на месторождении «Каменномысское-море» и проходят процедуру технического наблюдения на подтверждение соответствия требованиям Российского морского Регистра судоходства. Агрегаты ГТА-8 укомплектованы двухтопливными газотурбинными двигателями ГТД-8РМ (производство ПАО «ОДК-Сатурн»), позволяющими электростанции работать на газообразном и жидком видах топлива. Согласно контракту и требованиям Российского морского Регистра судоходства, все агрегаты должны пройти контрольные заводские испытания на всех режимах работы, в том числе при возникновении нештатных ситуаций.

«Стратегией развития ОДК предусмотрено создание современных и высокоэффективных энергоустановок на базе морских газотурбинных двигателей мощностью 8 и 16 МВт. Они способны удовлетворить потребность заказчиков в энергетическом оборудовании для крупнотоннажного судостроения, в проектах по освоению морских шельфовых месторождений и в проектах энергообеспечения объектов прибрежной инфраструктуры», — сказал генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

В состав ГТЭС-32 для месторождения «Каменномысское-море» войдут в общей сложности четыре агрегата ГТА-8. Первый из них будет поставлен заказчику в этом году, а в следующем планируется передать весь комплекс оборудования для электростанции. Работы ведутся по контракту между АО «ОДК-ГТ» и ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

Фото: «Ростех»