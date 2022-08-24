Завершено формирование ледового пояса на атомном ледоколе «Якутия»

Специалисты «Балтийского завода» погрузили на третий серийный атомный ледокол «Якутия» секцию форштевня, завершив, таким образом, формирование ледового пояса ледокола, сообщает пресс-служба ОСК.

Ледовый пояс — это зона шириной около 3 метров, на которую идёт максимальная нагрузка при столкновении атомного ледокола со льдом, поясняют в компании. Секции в этой части судна собирают из стали высокой прочности толщиной 40 мм. Погружённая секция весом 84 тонны будет первой принимать на себя удар арктических льдов.

В ближайшее время судостроители Балтийского завода закончат формирование корпуса ледокола «Якутия», и судно будет готово к спуску на воду.

Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвёртое судно проекта 22220, которое строится на «Балтийском заводе» по заказу ФГУП «Атомфлот». Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года.

Фото: ОСК