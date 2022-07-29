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На атомный ледокол «Якутия» погрузили гребные электродвигатели
29.07.2022

На атомный ледокол «Якутия» погрузили гребные электродвигатели


    • На третий серийный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия» погружены два гребных электродвигателя правого и левого борта, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

    Как сообщает пресс-служба ОСК, специалисты Балтийского завода совместно с ОКБ «Спецтяжпроект» завершили один из важнейших этапов в строительстве атомного ледокола «Якутия» – подъём и монтаж гребных электродвигателей. Гребные электродвигатели (ГЭДы) были погружены с помощью российской технологии — такелажного портала модульного типа, позволяющей с ювелирной точностью установить на ледокол тяжеловесное негабаритное оборудование весом более 300 тонн. Непосредственно подъём каждого ГЭДа занял порядка 10 часов. Вес одного электродвигателя составляет 310 тонн, а мощность 20 МВт. Сложная технологическая процедура стала одним из ключевых этапов постройки судна перед спуском на воду, отмечают в ОСК.

    На главном стапеле, помимо готовящийся к спуску «Якутии», строится четвёртый серийный атомный ледокол проекта 22220«Чукотка».

    Фото: ОСК


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