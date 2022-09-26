Правительство профинансирует строительство сухогрузов-контейнеровозов

Правительство выделило 15 млрд рублей на запуск строительства семи судов гражданского флота, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение от 23 сентября 2022 года №2745-р об этом подписал премьер-министра Михаил Мишустин.

Средства пойдут на закладку и начальный этап создания трёх круизных судов проекта «Карелия», каждое из которых сможет вместить до 200 пассажиров, и четырёх сухогрузов-контейнеровозов.

Грузовые суда планируется спустить на воду в 2025 году, а пассажирские – в 2026 году. При этом общий объём финансирования, необходимого для их создания, составляет почти 22 млрд рублей.

После завершения строительства АО «Государственная транспортная лизинговая компания» передаст суда крупным российским компаниям в аренду на льготных условиях. Принятое решение позволит нарастить объёмы грузовых и пассажирских перевозок и обновить флотилию страны.

Фото: пресс-служба правительства РФ