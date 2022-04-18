Yang Ming построит пять 15-тысячников на СПГ

Yang Ming объявил о строительстве пяти контейнеровозов вместимостью по 15 тыс. TEU. Контейнеровозы будут способны работать на СПГ. «Yang Ming будет первой судоходной компанией на Тайване, владеющей контейнеровозами на СПГ», — говорится в сообщении перевозчика.

По информации TradeWinds, строительство каждого 15-тысячники обойдется Yang Ming в 180 млн долларов.

Информацию о том, где будут построены контейнеровозы и когда они будут сданы в эксплуатацию, Yang Ming не раскрывает.

Напомним, в ноябре прошлого года компания осторожничала в решении о строительстве контейнеровозов. Она была готова фрахтовать больше судов и покупать контейнеровозы на вторичном рынке и только рассматривала возможность строительства новых судов. «Yang Ming обязательно закажет новые суда, но мы должны учитывать не только размер нашего собственного флота и рентабельность инвестиций, но и нашу репутацию и право на решения в альянсе, — процитировал тогда The Loadstar председателя правления Yang Ming Ченг Ченг-Маунта. – Наше финансовое положение становится лучше, но пока не на должном уровне. Мы должны убедиться, что наши действующие суда полностью загружены и рентабельны. Кроме того, надо учитывать переход к декарбонизации. Контейнеровозы с двухтопливными двигателями обходятся очень дорого».