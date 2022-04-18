Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Yang Ming построит пять 15-тысячников на СПГ
18.04.2022

Yang Ming построит пять 15-тысячников на СПГ


    • Yang Ming объявил о строительстве пяти контейнеровозов вместимостью по 15 тыс. TEU. Контейнеровозы будут способны работать на СПГ. «Yang Ming будет первой судоходной компанией на Тайване, владеющей контейнеровозами на СПГ», — говорится в сообщении перевозчика.

    По информации TradeWinds, строительство каждого 15-тысячники обойдется Yang Ming в 180 млн долларов.

    Информацию о том, где будут построены контейнеровозы и когда они будут сданы в эксплуатацию, Yang Ming не раскрывает.

    Напомним, в ноябре прошлого года компания осторожничала в решении о строительстве контейнеровозов. Она была готова фрахтовать больше судов и покупать контейнеровозы на вторичном рынке и только рассматривала возможность строительства новых судов. «Yang Ming обязательно закажет новые суда, но мы должны учитывать не только размер нашего собственного флота и рентабельность инвестиций, но и нашу репутацию и право на решения в альянсе, — процитировал тогда The Loadstar председателя правления Yang Ming Ченг Ченг-Маунта. – Наше финансовое положение становится лучше, но пока не на должном уровне. Мы должны убедиться, что наши действующие суда полностью загружены и рентабельны. Кроме того, надо учитывать переход к декарбонизации. Контейнеровозы с двухтопливными двигателями обходятся очень дорого».


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.03.2022
    Кто покупал российский СПГ в 2021 году: подробности
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2021 году экспорт сжиженного природного газа из России составил 66,1 млн куб. м
    Только для подписчиков
    2021СПГСтатистика таможниТСВТ
    0
    18.04.2022
    Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    Подписан закон о расчётах в рублях за услуги по погрузке, выгрузке и хранению на […]
    АрктикаСПГставкиТарифы
    0
    10.03.2022
    Кто зарабатывает на энергетическом кризисе в Европе
    Американские экспортеры СПГ стали главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе, сообщает Reuters. Уже третий […]
    ЕвропаСПГСШАэкспорт газа
    0
    31.03.2022
    ZIM зафрахтует пятитысячники
    ZIM объявил о сделке с группой инвесторов, возглавляемой MPC Capital AG, в рамках которой […]
    ZimКонтейнеровозыфрахтование
    0
    05.03.2022
    PIL строит 14-тысячники на СПГ
    Pacific International Lines (PIL) построит четыре контейнеровоза вместимостью по 14 тыс. TEU на китайской […]
    PILКонтейнеровозыСтроительство
    0
    22.03.2022
    Китай наращивает импорт СПГ из России
    По итогам 2 месяцев 2022 года Китай импортировал 12,68 млн тонн сжиженного природного газа […]
    КитайРоссияСПГ
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.04.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-марте 2022 года
    18.04.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2022
    15.04.2022 Новый контейнерный маршрут Новороссийск – Находка
    15.04.2022 Контейнерные порты Турции, 3 месяца 2022
    14.04.2022 Контейнерооборот российских портов в марте 2022 года снизился на 22,2%
    14.04.2022 Золоторудная логистика
    Госрегулирование Показать всё
    18.04.2022 Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    18.04.2022 Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений
    18.04.2022 Еще один зерновой терминал в Азове
    15.04.2022 Подписан закон по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса
    14.04.2022 Совещание по развитию Арктической зоны
    13.04.2022 Правительство распорядилось открыть еще один пункт пропуска на границе с Китаем
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти