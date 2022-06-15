Одиннадцатый 11-тысячник

Yang Ming принял в эксплуатация еще один контейнеровоз вместимостью 11 тыс. TEU. Судно получило название «YM Tranquility». Это одиннадцатое судно в серии из 14 контейнеровозов вместимостью 11 тыс. TEU, которые Yang Ming фрахтует у Shoei Kisen Kaisha.

Длина контейнеровоза составляет 333,9 м, ширина 0 48.4 м, скорость – 23 узла. Судно оснащено 1 тыс. рефрозеток и скрубберами. Также контейнеровоз оборудован установкой для очистки балластных вод и «alternative marine power» (AMP).

«YM Tranquility» будет задействован на транстихоокеанском сервисе Yang Ming. Ротация портов: Гонконг – Янтъян – Шанхай – Пусан – Ванкувер – Такома/Сиэтл – Пусан – Гаосюн – Гонконг.