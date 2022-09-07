Завершена самая продолжительная аварийно-спасательная операция в истории Морспасслужбы

Профессиональное аварийно-спасательное формирование Приморского филиала Морской спасательной службы завершило аварийно-спасательные работы на аварийном контейнеровозе «Rise Shine» (флаг Панама), севшем на грунт в заливе Восток в начале ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

На борту аварийного судна находилось 199 сорокафутовых контейнеров. От удара о морское дно произошло повреждение корпуса теплохода и загрязнение акватории нефтесодержащими продуктами. На протяжении девяти месяцев проводились работы по разгрузке и очищению судна от нефтепродуктов. Сейчас никакой угрозы экологии «Rise Shine» уже не представляет. Дальнейшую судьбу аварийного контейнеровоза должен определить судовладелец, который не выходит на связь с оперативными службами. Связи с ответственным лицом судоходной компании также отсутствует. Спасатели Морспасслужбы вернулись к месту постоянной дислокации.

8 ноября прошлого года на расстоянии примерно 150 метров от берега «Rise Shine», следовавший из китайского порта Нинбо в порт Восточный, сел на мель.

После сообщения капитана аварийного судна о том, что началась деформация и частичное разрушение корпуса судна, 14 членов экипажа судна были эвакуированы с помощью авиации. Началось затопление машинного отделения и загрязнение акватории нефтесодержащими продуктами. Сразу после происшествия в район прибыли спасатели Приморского филиала Морспасслужбы. Был проведен осмотр аварийного судна, его водолазное обследование, выставлены боновые заграждения. После детального изучения состояния судна, его положения на грунте и консультаций с судовладельцем было принято решение полностью освободить судно от контейнеров и очистить судно от нефтепродуктов. Задача была очень сложная, учитывая непростые погодные условия в это время в Приморье и место пребывания в мелководной зоне прибоя.

За время операции спасателям Приморского филиала Морспасслужбы пришлось придумывать нестандартные подходы к решению задач. За период операции оперативным дежурным Главного морского спасательного координационного центра Морспасслужбы было направлено 390 донесений с информацией о проведённых аварийно-спасательных работах.

За многие месяцы проведения операции спасатели Приморского филиала Морспасслужбы передали для утилизации более 736 тыс. куб. мнефтепродуктов, откачанных с контейнеровоза «Rise Shine», в том числе, обводненного мазута – 205 куб. м, дизельного топлива – 11 куб. м, льяльных вод – 510 куб. м. Большую часть технических жидкостей с аварийного теплохода приходилось доставлять на берег буквально вручную. С борта судна выгружено почти двести контейнеров.

После завершения работ по доставке нефтепродуктов на берег спасатели провели максимальную зачистку переборок, стенок топливных танков, обрабатывая ее специальными реагентами.

«Морские спасатели получили уникальный опыт сложнейших спасательных работ и могут быть удовлетворены ее итогами. Результаты аварийно-спасательных работ занесены в протокол, боновые ограждения сняты. Спасатели Морспасслужбы покинули борт контейнеровоза «Rise Shine», — резюмируют в Росморречфлоте.

Фото: Росморречфлот