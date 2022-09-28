Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Малаккском проливе контейнеровоз и танкер получили серьезные повреждения при столкновении
28.09.2022

В Малаккском проливе контейнеровоз и танкер получили серьезные повреждения при столкновении


    • 27 сентября в Малаккском проливе произошло столкновение контейнеровоза «GLS Grania» вместимостью 7,4 тыс. TEU и танкера типа Aframax «Zephyr I», сообщает Maritime Bulletin.

    Оба судна получили серьезные повреждения и после аварии стояли на якоре. К настоящему времени о травмах членов экипажа или разливах нефти не сообщалось.

    По предварительным данным, «Zephyr I» потерял мощность двигателя и врезался в правый борт контейнеровоза.

    По данным Maritime Bulletin, танкер, груженый битумом, направлялся в Китай, а контейнеровоз следовал из порта Саванны в США в Танджунг-Пелепас в Малайзии.

    Фото: сайт Maritime Bulletin

    gsl grania after collision Новости

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.06.2022
    В Судане в порту затонул скотовоз с животными
    12 июня в порту Суакин (Судан) затонул скотовоз «Al Badri 1», который перевозил в […]
    овцыПроисшествияскотовозСудан
    0
    07.02.2022
    «Звезда» начала строительство седьмого танкера-газовоза СПГ класса Arc7
    Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке стали для седьмого судна в серии танкеров-газовозов СПГ […]
    ГазовозСКК "Звезда"СудостроениеТанкер
    0
    17.02.2022
    Пожар на автомобилевозе MOL в Атлантике
    Все 22 члена экипажа автомобилевоза «Felicity Ace», загоревшегося вчера в районе Азорских островов, спасены. […]
    MOLАвтомобилевозПожарПроисшествия
    0
    09.06.2022
    Остановка СПГ-терминала в США приведет к сокращению поставок в Европу
    Американский СПГ-терминал Freeport LNG будет закрыт как минимум на три недели из-за взрыва на […]
    ЕвропаПоставкиПроисшествияСПГ
    0
    28.06.2022
    Китай построил первый танкер на метаноле
    Первый китайский двухтопливный танкер, работающий на метаноле, сдан в эксплуатацию в южно-китайском городе Гуанчжоу, […]
    Альтернативное топливоВидеоИнновацииКитай
    0
    15.06.2022
    Одиннадцатый 11-тысячник
    принял Yang Ming
    11-тысячникYang Mingконтейнеровоз
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.09.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2022
    28.09.2022 Ухань запустил мультимодальный маршрут в Чэнду
    27.09.2022 Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%
    26.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-августе 2022 года
    26.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2022
    22.09.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2022
    Госрегулирование Показать всё
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    26.09.2022 Заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам
    26.09.2022 Правительство профинансирует строительство сухогрузов-контейнеровозов
    23.09.2022 Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости
    22.09.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    22.09.2022 Упрощен порядок получения разрешений при строительстве портов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти