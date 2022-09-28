В Малаккском проливе контейнеровоз и танкер получили серьезные повреждения при столкновении

27 сентября в Малаккском проливе произошло столкновение контейнеровоза «GLS Grania» вместимостью 7,4 тыс. TEU и танкера типа Aframax «Zephyr I», сообщает Maritime Bulletin.

Оба судна получили серьезные повреждения и после аварии стояли на якоре. К настоящему времени о травмах членов экипажа или разливах нефти не сообщалось.

По предварительным данным, «Zephyr I» потерял мощность двигателя и врезался в правый борт контейнеровоза.

По данным Maritime Bulletin, танкер, груженый битумом, направлялся в Китай, а контейнеровоз следовал из порта Саванны в США в Танджунг-Пелепас в Малайзии.

Фото: сайт Maritime Bulletin