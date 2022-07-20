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Yang Ming принял двенадцатый 11-тысячник
20.07.2022

Yang Ming принял двенадцатый 11-тысячник


    • Yang Ming принял в эксплуатацию контейнеровоз вместимостью 11 тыс. TEU – «YM Tutorial». Это двенадцатое судно из 14 контейнеровозов, которые линия фрахтует у Shoei Kisen Kaisha.

    Номинальная вместимость судов составляет 11860 TEU, они оснащены 1 тыс. рефрозеток и скрубберами. Также контейнеровозы оснащены установкой для очистки водного балласта и «alternative marine power» (AMP). Длина судов составляет 333,9 м, ширина – 48,4 м, осадка – 16 м, скорость – 23 узла.

    «YM Tutorial» будет задействован на транстихоокеанском трейде на сервисе PS6. Ротация портов: Циндао – Нинбо – Пусан – Лос-Анджелес — Кобе – Циндао.

    Фото: Yang Ming


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