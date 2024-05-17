Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 20 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 20 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 11,1% до 3511 доллара за 40-футовый контейнер.

При этом индекс Drewry WCI на 104% выше значения, зафиксированного на 20 неделе 2023 года и на 147% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

По данным Drewry, ставки на маршрутах Шанхай – Роттердам, Азия – тихоокеанское побережье США и Азия – атлантическое побережье США выросли на 12% и составляют 4172, 4476 и 5717 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

На 11%, до 4476 долларов за 40-футовый контейнер, увеличилась ставка из Шанхая в Геную.

На 2%, до 2209 долларов за 40-футовый контейнер, поднялась ставка на направлении Роттердам – Нью-Йорк.

В то же время ставка на маршруте Роттердам – Шанхай снизилась на 2% до 679 долларов за 40-футовый контейнер.

На 1%, до 692 доллара за 40-футовый контейнер, опустилась ставка на направлении тихоокеанское побережья США – Азия.

Ставки из Нью-Йорка в Роттердам остаются стабильными.

Ставки из Китая вырастут из-за роста спроса, нехватки судов и необходимости репозиционирования порожних контейнеров, прогнозирует Drewry.

График и таблица: Drewry

Фото: Shipspotting / Marcus-S