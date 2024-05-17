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Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 20 неделя 2024
17.05.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 20 неделя 2024

    • По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 20 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 11,1% до 3511 доллара за 40-футовый контейнер.

    При этом индекс Drewry WCI на 104% выше значения, зафиксированного на 20 неделе 2023 года и на 147% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 20 неделя 2024

    По данным Drewry, ставки на маршрутах Шанхай – Роттердам, Азия – тихоокеанское побережье США и Азия – атлантическое побережье США выросли на 12% и составляют 4172, 4476 и 5717 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

    На 11%, до 4476 долларов за 40-футовый контейнер, увеличилась ставка из Шанхая в Геную.

    На 2%, до 2209 долларов за 40-футовый контейнер, поднялась ставка на направлении Роттердам – Нью-Йорк.

    В то же время ставка на маршруте Роттердам – Шанхай снизилась на 2% до 679 долларов за 40-футовый контейнер.

    На 1%, до 692 доллара за 40-футовый контейнер, опустилась ставка на направлении тихоокеанское побережья США – Азия.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 20 неделя 2024

    Ставки из Нью-Йорка в Роттердам остаются стабильными.

    Ставки из Китая вырастут из-за роста спроса, нехватки судов и необходимости репозиционирования порожних контейнеров, прогнозирует Drewry.

    График и таблица: Drewry

    Фото: Shipspotting / Marcus-S

     

     


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