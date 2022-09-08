Доосторожничались?

В Yang Ming опровергают слухи в СМИ о том, что уход с постов 2 сентября двух независимых директоров связан с их неэффективными решениями, из-за которых тайваньская компания упустила возможность расширить свой флот, когда рекордно высокие фрахтовые ставки побуждали перевозчиков заказывать больше контейнеровозов.

Как сообщает Container News, слухи возникли после того, как сразу два независимых директора Ван Цзе-чунь и Чен Цзей-фу, одновременно, вышли из совета директоров. Оба руководителя называют причины такого решения личными. «Однако местные СМИ предположили конфликт между ними и руководством Yang Ming», — пишет издание.

Напомним, осенью 2021 года Yang Ming осторожничал с заказом новых контейнеровозов, хотя в то время на фоне пиковых фрахтовых ставок многие перевозчики поспешили сделать это. Тогда топ-менеджмент компании заявил, что «предпочитает быть осторожным». Однако через пару месяцев было оглашено намерение построить пять контейнеровозов на СПГ.

«В ответ на слухи СМИ об уходе двух директоров, в Yang Ming сказали, что именно директора принимают окончательные решения. Международный рынок зависит от спроса и предложения, экологических норма и много другого. Чтобы должным образом реагировать на риски, директора должны выдвигать эффективные предложения со среднесрочным и долгосрочным планом развития бизнеса», — цитирует Container News заявление перевозчика.

«Что касается стратегии пополнения флота новыми судами, Yang Ming следил за рынком, тенденциями, потребностями бизнеса и самой компании. СМИ не поняли роль совет директоров компании, и это вызывает сожаление», — ответили в Yang Ming.