COSCO заказал 24-тысячники на метаноле

COSCO Shipping Holdings подписал контракты на строительство 12 контейнеровозов вместимостью 24 тыс. TEU, которые будут работать на метаноле. Как сообщает Maritime Executive, стоимость каждого судна оценивается в 239,5 млн долларов, общая стоимость заказа – в сумму чуть меньше 2.9 млрд долларов.

Пять контейнеровозов будет построено на верфи Dalian Cosco KHI Ship Engineering (DACKS), совместном предприятии COSCO с Kawasaki Heavy Industries. Сдача намечена в период с февраля 2027 по июнь 2028 года, оператором будет компания в составе группы COSCO.

Вторую «порцию» из семи судов будет строить другое СП COSCO и Kawasaki Heavy Industries – Nantong Cosco KHI Ship Engineering (NACKS). Эти суда должны быть переданы заказчику в период с третьего квартала 2026 до третьего квартала 2028 года. Они предназначены для OOIL, которую COSCO в свое время приобрела.

Фото: Dalian Cosco KHI Ship Engineering