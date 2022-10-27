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Нужно ли рынку еще больше контейнеровозов
27.10.2022

Нужно ли рынку еще больше контейнеровозов


    • По мере снижения мирового спроса на контейнерные перевозки после двухлетнего бума дисбаланс в отрасли растет. Несмотря на то, что линии отменяют рейсы и объединяют маршруты, ожидается, что избыток провозных мощностей будет только увеличиваться на фоне дальнейшего снижения объемов из-за экономического спада и рекордного объема заказов на новые контейнеровозы.

    «Вероятнее всего, в 2023 и 2024 году рынок будет перенасыщен новыми контейнеровозами и будет не в состоянии компенсировать увеличение провозных мощностей, –  пишет Maritime Executive со ссылкой на исследование Alphaliner. – Утилизация будет основным способом снижения рисков избыточных провозных мощностей, но еще неизвестно, какая часть контейнерного флота под нее подпадет. Исследование показывает, что средний возраст мирового контейнерного флота ниже пороговых значений, кроме того, с учетом рыночных тенденций последних нескольких лет самые старые суда имеют наименьшую вместимость».

    «Линии уже начали принимать меры по сокращению провозных мощностей. В настоящее время простаивают 76 контейнеровозов суммарной вместимостью 320 тыс. TEU, из них 25 контейнеровозов совокупной вместимостью 110 тыс. стали безработными в начале октября, – пишет издание. – Всего же суммарная вместимость контейнеровозов, которые сейчас находятся на ремонте на верфях и на приколе по всему миру, превысила 1 млн TEU. Это, данным Alphaliner, соответствует порядка 4% от общей вместимости мирового контейнерного флота, которая в настоящее время превышает 26 млн TEU».

    При этом суммарная вместимость незадействованных контейнеровозов почти равна вместимости новых судов, сдача которых ожидается в 2022 году. По данным Alphaliner, суммарная вместимость мирового флота в 2021 и в 2022 году увеличивалась на 1,1 млн TEU. «Однако общий портфель заказов в настоящее время составляет 7,3 млн TEU. Это означает увеличение провозных мощностей к концу 2023 году более чем на 28%. Основываясь на текущих прогнозах по строительству новых контейнеровозов, в Alphaliner ожидают, что в 2023 году на рынок выйдет дополнительно 2,3 млн TEU, а в 2024 году – еще 2,8 млн TEU. Поскольку ожидается падение объемов морских перевозок, рынок, вероятно не сможет «проглотить» столько новостроев», – пишет Maritime Executive.

    На фоне высокого спроса и постоянно растущих ставок фрахта в последние два года линии задействовали как можно больше контейнеровозов и не отправляли на слом старые суда. «Суммарная вместимость контейнеровозов в возрасте 25 лет и старше составляет 655 тыс. TEU, от 20 до 25 лет – 2,5 млн TEU, – пишет издание. – А это по-прежнему чуть менее половины суммарной вместимости заказанных контейнеровозов».

    «Alphaliner приходит к выводу, что размер снятого с сервисов флота уже достиг двухлетнего максимума, и, возможно, его также придется увеличить, чтобы компенсировать снижение объемов морских перевозок. Дисбаланс вряд ли будет устранен путем списания старых судов. Ожидается, что избыток провозных мощностей сохранится, и аналитики прогнозируют давление на ставки фрахта и их снижение», – пишет Maritime Executive.

    Фото: CMA CGM


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